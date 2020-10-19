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В ходе протестов в Беларуси задержали 230 человек, - правозащитники

Минск, Понедельник 19 октября 2020 09:06
В ходе протестов в Беларуси задержали 230 человек, - правозащитники
Фото: протесты в Беларуси (twitter com tutby)
Автор: Анастасия Рокитна

В ходе "Партизанского марша" в Беларуси задержали по меньшей мере 230 человек. Задержания происходили по всей стране.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Подавляющее большинство задержали в Минске, однако есть также задержанные в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Дзержинске и других городах.

Ранее сообщалось о 194 задержанных в результате протестов в Беларуси. Среди них был журналист телеканала "Белсат".

РБК-Украина писало, в Минске силовики разгоняли протестующих при помощи спецсредств, в частности, милиционеры стреляли резиновыми пулями в воздух.

РБК-Украина писало, что на фоне протестов в Минске вновь наблюдались проблемы с доступом к мобильному интернету. Операторы говорили, что выполняют приказ власти.

В белорусском Министерстве внутренних дел пообещали "гуманно" применять табельное оружие против митингующих

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