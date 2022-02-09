МВД анонсировало учения на админгранице с оккупированным Крымом

"В субботу, 12 февраля, на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым состоятся тактико-специальные учения с участием подразделений системы МВД", - анонсировали в ведомстве.

В ведомстве также сообщают, что по итогам учений будет проведен брифинг для представителей СМИ.

Известно, что в учениях примут участие представители:

Национальной полиции,

Национальной гвардии,

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

Государственной пограничной службы,

центрального аппарата МВД Украины.

Учения МВД будут проводиться в пгт Каланчак Херсонской области, их старт запланирован на 10:00.