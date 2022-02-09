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МВС анонсувало навчання на адмінмежі з окупованим Кримом

Автор: Марія Кучерявець

Підрозділи МВС проведуть тактико-спеціальні навчання поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом. Вони заплановані на 12 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"У суботу, 12 лютого, на межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС", - анонсували у відомстві.

У відомстві також повідомляють, що за підсумками навчань буде проведено брифінг для представників ЗМІ.

Відомо, що в навчаннях візьмуть участь представники:

  • Національної поліції,
  • Національної гвардії,
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій,
  • Державної прикордонної служби,
  • центрального апарату МВС України.

Навчання МВС проводитимуться у смт Каланчак Херсонської області, їх старт запланований на 10:00.

Нагадаємо, нещодавно українські військові провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом із застосуванням розрахунків реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган".

Нагадаємо, також біля окупованого Криму артилеристи ЗСУ провели навчання із залученням техніки гаубиць "Мста-Б".

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Крим