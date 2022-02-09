МВС анонсувало навчання на адмінмежі з окупованим Кримом

"У суботу, 12 лютого, на межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС", - анонсували у відомстві.

У відомстві також повідомляють, що за підсумками навчань буде проведено брифінг для представників ЗМІ.

Відомо, що в навчаннях візьмуть участь представники:

Національної поліції,

Національної гвардії,

Державної служби з надзвичайних ситуацій,

Державної прикордонної служби,

центрального апарату МВС України.

Навчання МВС проводитимуться у смт Каланчак Херсонської області, їх старт запланований на 10:00.