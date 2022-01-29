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Возле оккупированного Крыма артиллеристы ВСУ провели учения

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Суббота 29 января 2022 21:25
Возле оккупированного Крыма артиллеристы ВСУ провели учения Фото: Возле оккупированного Крыма артиллеристы ВСУ провели учения (пресс-служба Командования ООС ВСУ)
Автор: Валерия Полищук

На одном из полигонов Херсонской области артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины провели военные учения. Место расположения техники гаубиц "Мста-Б" находилось в предельной близости к административному пределу временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования операции Объединенных сил в Facebook.

Генерал-лейтенант Сергей Наев, курирующий проведение боевых учений, заявил, что условный противник, по которому необходимо нанести "огонь на поражение" находился от центра на расстоянии 20 км.

"На этот раз, по легенде учений во время разведки местности, беспилотный летательный аппарат обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов", - рассказал он.

Наев заявил, что обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотников. При этом он подчеркнул, что в ходе учебных мероприятий артиллеристы усовершенствовали и навыки по расчету координат целей.

По его словам, украинская разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены Командованию объединенных сил ВСУ и входят в состав группировки войск "Юг", улучшается обученность личного состава.

Фото: Возле оккупированного Крыма артиллеристы ВСУ провели учения (пресс-служба Командования ООС ВСУ)

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников анонсировал военные учения Сил территориальной обороны с участием органов власти местного самоуправления.

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Вооруженные силы Украины Херсонская область Военные учения
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