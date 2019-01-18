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Муженко сообщил о результатах двусторонних встреч в штаб-квартире НАТО

Новости » Политика    18.01.2019 - 23:05
Муженко сообщил о результатах двусторонних встреч в штаб-квартире НАТО
Фото: Виктор Муженко (nato.int)

Глава Генштаба ВСУ сообщил, что украинская армия достигает уровня НАТО

Глава Генерального штаба Вооруженных силу Украины Виктор Муженко принял участие в заседании военного кабинета НАТО и сообщил о результатах двусторонних встреч с представителями Альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Муженко.

В частности, в результате двухсторонних встреч в штаб-квартире НАТО Муженко сообщили, что на сегодня ВСУ достигают совместимости с армиями НАТО. Кроме того, украинская армия и армии НАТО защищают, по его словам, общие ценности.

"В 2019 в ВСУ будет много мероприятий с коллегами из Альянса. Шаг за шагом Украина движется в НАТО", - написал Муженко.

Муженко сообщил о результатах двусторонних встреч в штаб-квартире НАТО

Напомним, ранее Роуз Геттемюллер, заместитель генсекретаря НАТО, призвала Россию освободить захваченных украинских моряков.

Добавим, что руководители генеральных штабов государств-членов НАТО во время заседания в Брюсселе 16 января заявили, что считают Россию и террористические организации двумя главными вызовами для Альянса в мире.

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