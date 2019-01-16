У НАТО назвали РФ та терористів двома головними викликами

Фото: прапор НАТО (nato.int)

Альянс і далі моніторитиме характер військової діяльності РФ

Керівники генеральних штабів держав-членів НАТО під час засідання у Брюсселі 16 січня заявили, що вважають Росію та терористичні організації двома головними викликами для Альянсу у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Глава Військового комітету НАТО Стюарт Піч зробив таку заяву за підсумками дводенного засідання. Він заявив, що Альянс і далі моніторитиме характер військової діяльності РФ.

"Начальники генеральних штабів погодилися, що Росія та міжнародні терористичні угруповання - два головних виклики", - заявив Піч.

Також повідомляється, що на засіданні Військового комітету, до якого входять начальники генштабів усіх 29-ти країн НАТО, обговорили і військову співпрацю з Україною.

"Висловили занепокоєння діями Росії у Чорному морі, особливо довкола Азовського моря та Керченської протоки", - додав Піч.

Водночас він відмовився назвати журналістам деталі військових заходів у відповідь на ескалацію в Азовському морі та Керченській протоці.

"НАТО продовжує діяти у регіоні Чорного моря та довкола нього. НАТО продовжує співпрацювати зі своїм партнером Україною", - додав Піч.

Нагадаємо, заступник генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер закликала Росію звільнити захоплених українських моряків.

РБК-Україна повідомляло, що НАТО схвально оцінив розвиток української армії, зокрема, у питанні підготовки сержантів та у керуванні військами.