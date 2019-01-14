Фото: Віктор Муженко (УНІАН)

Засіданні військового комітету НАТО відбудеться 15-16 січня

Начальник Генерального штабу України Віктор Муженко візьме участь у засіданні військового комітету НАТО, яке відбудеться в штаб-квартирі Альянсу 15-16 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Місії України при НАТО.

Відомо, що в штаб-квартирі Альянсу відбудеться чергове засідання військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

Основу порядку денного зустрічі вищих військових керівників НАТО складуть питання розвитку ситуації безпеки в євроатлантичному регіоні, виконання рішень попередніх самітів НАТО з реагування на зростаючу агресивність Росії, а також ситуація на Близькому Сході.

У рамках заходів планується також проведення спільного з партнерами засідання про результати діяльності Місії НАТО в Афганістані. Участь у цьому засіданні планує взяти Муженко.

Нагадаємо, українська делегація приділить особливу увагу питанню утримання в заручниках українських моряків і кораблів, які захопила Російська Федерація в Керченській протоці, на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.