У НАТО закликають Росію звільнити українських моряків

Фото: суд над українськими моряками (twitter.com OgonWatch)

Роуз Геттемюллер зустрілась з головою Генерального штабу Збройних сил України

Заступник генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер закликала Росію звільнити захоплених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її Twitter.

Вона відзначила, що у вівторок, 15 січня, у штаб-квартирі НАТО у неї відбулась зустріч з головою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженко.

"Серйозна дискусія з головою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженко сьогодні в штаб-квартирі НАТО. Союзники повністю підтримують Україну. Вкрай важливо, щоб Росія звільнила українських моряків і судна, які він захопила", - написала Геттемюллер.

Фото: зустріч Роуз Геттемюллер та Віктора Муженко (twitter.com/Gottemoeller)

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви продовжив до 24 квітня строк арешту 12 українських моряків, яких незаконно затримали в Керченській протоці.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцкого, Сергія Цибизова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка. Також суд залишив під вартою командира українського корабля "Бердянськ" Дениса Гриценка, моряків Андрія Драча, В'ячеслава Зінченко та Михайла Власюка.

РБК-Україна також писало, що на засідання суду в Москві по українським морякам приїхали дипломати з Латвії, ЄС, США, Великобританії, інших країн Балтії, Польщі, Чехії, Швеції і Данії. Міжнародні партнери висловлювали солідарність з моряками і вимагали їх негайного звільнення.