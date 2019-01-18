Муженко повідомив про результати двосторонніх зустрічей у штаб-квартирі НАТО

Фото: Вікто Муженко (nato.int)

Глава Генштабу ЗСУ повідомив, що українська армія досягає рівня НАТО

Глава Генерального штабу Збройних силу України Віктор Муженко взяв участь у засіданні воєнного кабінету НАТО та повідомив про результати двосторонніх зустрічей із представниками Альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Муженка.

Зокрема, у результаті двосторонніх зустрічей у штаб-квартирі НАТО Муженку повідомили, що на сьогодні ЗСУ досягають взаємосумісності з арміями НАТО. Крім того, українська армія та армії НАТО захищають, за його словами, спільні цінності.

"У 2019 в ЗСУ буде багато заходів з колегами з Альянсу. Крок за кроком Україна рухається в НАТО", - написав Муженко.

Нагадаємо, раніше Роуз Геттемюллер, заступник генсекретаря НАТО, закликала Росію звільнити захоплених українських моряків.

Додамо, що керівники генеральних штабів держав-членів НАТО під час засідання у Брюсселі 16 січня заявили, що вважають Росію та терористичні організації двома головними викликами для Альянсу у світі.