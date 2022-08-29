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"На реабилитацию" и "учиться". СБУ раскрыла новые схемы выезда уклонистов за границу

Новина українською →
Украина, Понедельник 29 августа 2022 15:25
"На реабилитацию" и "учиться". СБУ раскрыла новые схемы выезда уклонистов за границу Фото: СБУ раскрыла новые схемы выезда уклонистов за границу (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, в Киеве и Кропивницком удалось заблокировать два канала незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста.

"В Киеве задержан местный житель, который предлагал уклонистам "приобрести" у него фальшивые приглашения на получение образования, студенческий билет и справку об учебе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник производил подделки собственноручно, обустроив подпольный цех с соответствующим типографским оборудованием в собственной квартире. Стоимость "пакета документов" оценивал в 1,5 тысячи евро.

Еще один делец разоблачен в Кропивницком.

"Он продавал поддельные удостоверения внутренне перемещенных лиц, якобы нуждающихся в медицинской реабилитации за границей", - говорят в СБУ, добавляя, что стоимость "услуги" составляла 3,5 тысячи долларов с человека.

Как сообщалось, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.

Также Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам. Это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.

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