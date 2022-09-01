На Закарпатье со стрельбой задержали группу уклонистов, "вышедших за грибами"

На Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Их военнослужащие задержали неподалеку от урочища Щауль Раховского района. Заметив пограничников, мужчины попытались скрыться. Несколько упреждающих выстрелов пограничники заставили правонарушителей изменить свои намерения и остановиться.

"Утверждали, что вышли вечером собирать грибы. Корзинок для грибов с собой у них не было, наверное, в лесу потеряли", - рассказали пограничники.

При этом, по данным ГПСУ, у задержанных были при себе загранпаспорта, ковид-сертификаты европейского образца и сменная одежда.

Всего в Закарпатье на участках Мукачевского и Чопского пограничных отрядов пограничники в августе обнаружили и задержали 700 мужчин, пытавшихся незаконно покинуть территорию Украины.