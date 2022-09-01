На Закарпатье со стрельбой задержали группу уклонистов, "вышедших за грибами"
На Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Их военнослужащие задержали неподалеку от урочища Щауль Раховского района. Заметив пограничников, мужчины попытались скрыться. Несколько упреждающих выстрелов пограничники заставили правонарушителей изменить свои намерения и остановиться.
"Утверждали, что вышли вечером собирать грибы. Корзинок для грибов с собой у них не было, наверное, в лесу потеряли", - рассказали пограничники.
При этом, по данным ГПСУ, у задержанных были при себе загранпаспорта, ковид-сертификаты европейского образца и сменная одежда.
Всего в Закарпатье на участках Мукачевского и Чопского пограничных отрядов пограничники в августе обнаружили и задержали 700 мужчин, пытавшихся незаконно покинуть территорию Украины.
Как сообщалось, СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".
Напомним, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.
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