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На Закарпатье со стрельбой задержали группу уклонистов, "вышедших за грибами"

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 17:40
На Закарпатье со стрельбой задержали группу уклонистов, "вышедших за грибами" Фото: на Закарпатье со стрельбой задержали группу уклонистов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Их военнослужащие задержали неподалеку от урочища Щауль Раховского района. Заметив пограничников, мужчины попытались скрыться. Несколько упреждающих выстрелов пограничники заставили правонарушителей изменить свои намерения и остановиться.

"Утверждали, что вышли вечером собирать грибы. Корзинок для грибов с собой у них не было, наверное, в лесу потеряли", - рассказали пограничники.

При этом, по данным ГПСУ, у задержанных были при себе загранпаспорта, ковид-сертификаты европейского образца и сменная одежда.

Всего в Закарпатье на участках Мукачевского и Чопского пограничных отрядов пограничники в августе обнаружили и задержали 700 мужчин, пытавшихся незаконно покинуть территорию Украины.

Как сообщалось, СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

Напомним, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.

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