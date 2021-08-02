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Муж спортсменки Тимановской покинул Беларусь. Он уехал в Киев

Автор: Мария Кучерявец

Муж легкоатлетки Кристины Тимановской покинул Беларусь. Сейчас он находится в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя спортивного сайта Tribuna Дмитрия Навошу в эфире "Эхо Москвы".

"У Тимановской в Беларуси муж. Сейчас он оттуда выехал и находится в Киеве",- рассказал он.

Напомним, ранее стало известно, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются силой вернуть из Токио, где она должна была участвовать в Олимпиаде-2020, в Минск.

После чего Тихановская призвала МОК расследовать действия Беларуси в отношении спортсменов на ОИ.

Впоследствии Чехия предложила убежище спортсменке Тимановской.

Также Белорусская легкоатлетка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

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