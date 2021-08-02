Чоловік спортсменки Тимановської покинув Білорусь. Він поїхав до Києва

Чоловік легкоатлетки Христини Тимановської покинув Білорусь. Зараз він знаходиться у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника спортивного сайту Tribuna Дмитра Навошу в ефірі "Ехо Москви".

"У Тимановскої в Білорусі чоловік. Зараз він звідти виїхав і знаходиться в Києві", - розповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що білоруську легкоатлетку Христину Тимановську намагаються силою повернути з Токіо, де вона мала брати участь в Олімпіаді-2020, до Мінська.

Після чого Тихановська закликала МОК розслідувати дії Білорусі щодо спортсменів на ОІ.

Згодом Чехія запропонувала притулок спортсменці Тимановскій.

Також білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.