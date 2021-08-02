RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чоловік спортсменки Тимановської покинув Білорусь. Він поїхав до Києва

Автор: Марія Кучерявець

Чоловік легкоатлетки Христини Тимановської покинув Білорусь. Зараз він знаходиться у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника спортивного сайту Tribuna Дмитра Навошу в ефірі "Ехо Москви".

"У Тимановскої в Білорусі чоловік. Зараз він звідти виїхав і знаходиться в Києві", - розповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що білоруську легкоатлетку Христину Тимановську намагаються силою повернути з Токіо, де вона мала брати участь в Олімпіаді-2020, до Мінська.

Після чого Тихановська закликала МОК розслідувати дії Білорусі щодо спортсменів на ОІ.

Згодом Чехія запропонувала притулок спортсменці Тимановскій.

Також білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсменкаБілорусь