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Муж белорусской спортсменки Тимановской получил польскую визу

Автор: Мария Кучерявец

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сейчас находится под опекой их дипломатических служб. А муж спортсменки уже получил гуманитарную визу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ONET.PL.

Он отметил, что из-за соображений безопасности не хочет предоставлять дополнительную информацию о прибытии легкоатлетки в Польшу.

"В средствах массовой информации появляется разная информация о том, что госпожа Тимановская должна высадиться в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане",- сказал Мюллер.

Напомним, что муж легкоатлетки Кристины Тимановской покинул Беларусь. Он переехал в Киев.

Добавим, Польша ранее выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской.

Отметим, что спортсменка сегодня утром вылетела из Токио. В последний момент она сменила пункт назначения и отправилась не в Варшаву, а в Вену.

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