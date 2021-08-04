Муж белорусской спортсменки Тимановской получил польскую визу

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сейчас находится под опекой их дипломатических служб. А муж спортсменки уже получил гуманитарную визу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ONET.PL.

Он отметил, что из-за соображений безопасности не хочет предоставлять дополнительную информацию о прибытии легкоатлетки в Польшу.

"В средствах массовой информации появляется разная информация о том, что госпожа Тимановская должна высадиться в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане",- сказал Мюллер.