Чоловік білоруської спортсменки Тимановської отримав польську візу

Офіційний представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що білоруська легкоатлетка Христиною Тимановська наразі знаходиться під опікою їх дипломатичних служб. А чоловік спортсменки вже отримав гуманітарну візу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ONET.PL.

Він зазначив, що з міркувань безпеки не хоче надавати додаткову інформацію про прибуття легкоатлетки в Польщу.

"У засобах масової інформації з’являється різна інформація про те, що пані Тимановська має висадитися в тому чи іншому місці. Ми не коментуємо це, тому що ми не хочемо сприяти діяльності служб інших країн, які, можливо, захочуть діяти негативно в цьому плані", - сказав Мюллер.