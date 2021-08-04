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Чоловік білоруської спортсменки Тимановської отримав польську візу

Автор: Марія Кучерявець

Офіційний представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що білоруська легкоатлетка Христиною Тимановська наразі знаходиться під опікою їх дипломатичних служб. А чоловік спортсменки вже отримав гуманітарну візу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ONET.PL.

Він зазначив, що з міркувань безпеки не хоче надавати додаткову інформацію про прибуття легкоатлетки в Польщу.

"У засобах масової інформації з’являється різна інформація про те, що пані Тимановська має висадитися в тому чи іншому місці. Ми не коментуємо це, тому що ми не хочемо сприяти діяльності служб інших країн, які, можливо, захочуть діяти негативно в цьому плані", - сказав Мюллер.

Нагадаємо, що чоловік легкоатлетки Христини Тимановської покинув Білорусь. Він переїхав до Києва.

Додамо, Польща раніше видала гуманітарну візу Христині Тимановській.

Зазначимо, що спортсменка сьогодні вранці вилетіла з Токіо. В останній момент вона змінила пункт призначення і відправилася не до Варшави, а до Відня.

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