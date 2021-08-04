Чоловік білоруської спортсменки Тимановської отримав польську візу

Офіційний представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що білоруська легкоатлетка Христиною Тимановська наразі знаходиться під опікою їх дипломатичних служб. А чоловік спортсменки вже отримав гуманітарну візу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ONET.PL.
Він зазначив, що з міркувань безпеки не хоче надавати додаткову інформацію про прибуття легкоатлетки в Польщу.
"У засобах масової інформації з’являється різна інформація про те, що пані Тимановська має висадитися в тому чи іншому місці. Ми не коментуємо це, тому що ми не хочемо сприяти діяльності служб інших країн, які, можливо, захочуть діяти негативно в цьому плані", - сказав Мюллер.
Нагадаємо, що чоловік легкоатлетки Христини Тимановської покинув Білорусь. Він переїхав до Києва.
Додамо, Польща раніше видала гуманітарну візу Христині Тимановській.
Зазначимо, що спортсменка сьогодні вранці вилетіла з Токіо. В останній момент вона змінила пункт призначення і відправилася не до Варшави, а до Відня.