Белорусскую спортсменку Тимановскую сопровождают польские дипломаты, - МИД Польши
В Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которая сегодня утром вылетела из Токио. В последний момент она сменила пункт назначения и отправилась не в Варшаву, а в Вену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Марчина Пшидача в Twitter.
Он утверждает, что спортсменка под присмотром польских дипломатов.
"О госпоже Кристине Тимановской заботится польская дипломатическая служба. Как неоднократно заявлялось, по соображениям безопасности мы не раскрываем детали полета", - говорится в сообщении.
Напомним, белорусская легкоатлетка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Ее отстранили от Олимпиады после того, как она раскритиковала руководство белорусской сборной.