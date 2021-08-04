Белорусскую спортсменку Тимановскую сопровождают польские дипломаты, - МИД Польши

В Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которая сегодня утром вылетела из Токио. В последний момент она сменила пункт назначения и отправилась не в Варшаву, а в Вену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Марчина Пшидача в Twitter.

Он утверждает, что спортсменка под присмотром польских дипломатов. "О госпоже Кристине Тимановской заботится польская дипломатическая служба. Как неоднократно заявлялось, по соображениям безопасности мы не раскрываем детали полета", - говорится в сообщении.