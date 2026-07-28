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Мураєв, Монтян та інші: пропагандисти і канали РФ потрапили в чорний список YouTube

07:33 28.07.2026 Вт
2 хв
Плафторма заблокувала доступ українців до пропагандистів та їхні акаунтів
aimg Юлія Маловічко
Фото: платформа YouTubr для()

YouTube заблокував в Україні або повністю видалив із платформи ще 25 каналів, пов'язаних із підсанкційними особами та організаціями, які брали участь в інформаційній війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) в Facebook.

За даними ЦПД, під блокування потрапили ресурси російських пропагандистських медіа "Украина.ру" та "РИА Новости", а також канали проросійських пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова. Крім того, був заблокований ще один канал підсанкційного колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

Також для користувачів в Україні стали недоступними ресурси Всеволода Філімоненка, Юрія Кота, російських пропагандистів Антона Холодова та Дмитра Гулієва, сторінки ZvezdaNEWS, організацій "Всеросійське козацьке товариство" і "Союз журналістів Росії", а також низки псевдоволонтерських структур та інших інформаційних майданчиків.

У Центрі наголосили, що зазначені канали поширювали дезінформацію, виправдовували збройну агресію РФ проти України та використовувалися для підтримки окупаційних військ і просування кремлівської пропаганди.

Раніше YouTube також обмежив доступ в Україні до каналів низки російських артистів, які перебувають під санкціями та публічно підтримують війну РФ проти України.

Наприклад, YouTube заблокував в Україні канали пропутінських Миколи Баскова та Ані Лорак. про що стало відомо кілька днів тому.

РБК-Україна також писало, що СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсу - йому інкримінують фінансування насильницьких дій окупантів та виправдовування агресії РФ проти України.

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