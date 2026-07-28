Мураев, Монтян и другие: пропагандисты и каналы РФ попали в черный список YouTube

По данным ЦПИ, под блокировку попали ресурсы российских пропагандистских медиа "Украина.ру" и "РИА Новости", а также каналы пророссийских пропагандистов Татьяны Монтян и Александра Сладкова. Кроме того, был заблокирован еще один канал подсанкционного бывшего народного депутата Евгения Мураева.

Также для пользователей стали недоступны ресурсы Всеволода Филимоненко, Юрия Кота, российских пропагандистов Антона Холодова и Дмитрия Гулиева, страницы ZvezdaNEWS, организаций "Всероссийское казацкое общество" и "Союз журналистов России", а также ряда псевдоволонтерских структур и других информационных площадок.

В Центре подчеркнули, что данные каналы распространяли дезинформацию, оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и использовались для поддержки оккупационных войск и продвижения кремлевской пропаганды.

Ранее YouTube также ограничил доступ в Украине к каналам ряда находящихся под санкциями российских артистов, публично поддерживающих войну РФ против Украины.