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Мураев, Монтян и другие: пропагандисты и каналы РФ попали в черный список YouTube

07:33 28.07.2026 Вт
2 мин
Плафторма заблокировала доступ украинцев к пропагандистам и их аккаунтам
aimg Юлия Маловичко
Фото: платформа YouTube (Getty Images)

YouTube заблокировал в Украине или полностью удалил с платформы еще 25 каналов, связанных с подсанкционными лицами и организациями, участвовавшими в информационной войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) в Facebook.

По данным ЦПИ, под блокировку попали ресурсы российских пропагандистских медиа "Украина.ру" и "РИА Новости", а также каналы пророссийских пропагандистов Татьяны Монтян и Александра Сладкова. Кроме того, был заблокирован еще один канал подсанкционного бывшего народного депутата Евгения Мураева.

Также для пользователей стали недоступны ресурсы Всеволода Филимоненко, Юрия Кота, российских пропагандистов Антона Холодова и Дмитрия Гулиева, страницы ZvezdaNEWS, организаций "Всероссийское казацкое общество" и "Союз журналистов России", а также ряда псевдоволонтерских структур и других информационных площадок.

В Центре подчеркнули, что данные каналы распространяли дезинформацию, оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и использовались для поддержки оккупационных войск и продвижения кремлевской пропаганды.

Ранее YouTube также ограничил доступ в Украине к каналам ряда находящихся под санкциями российских артистов, публично поддерживающих войну РФ против Украины.

К примеру, YouTube заблокировал в Украине пропутинские каналы Николая Баскова и Ани Лорак. о чем стало известно несколько дней назад.

РБК-Украина также писала, что СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсу - ему инкриминируют финансирование насильственных действий оккупантов и оправдывание агрессии РФ против Украины.

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