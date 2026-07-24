YouTube заблокував в Україні канали пропутінських Баскова та Ані Лорак

У список заборонених каналів потрапили аккаунти тих діячів мистецтв, хто підтримує війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації у Facebook.

YouTube заблокував російських артистів

YouTube заблокував на території України канали низки підсанкційних РНБО російських та проросійських артистів, уточнили у ЦПД.

Заблоковано ресурси діячів культури та шоу-бізнесу, які системно підтримують збройну агресію РФ проти України:

співака Миколи Баскова;

співачки Лоліти Мілявської;

співака Стаса Михайлова;

співачки і телеведучої Ольги Бузової;

співачки Ані Лорак;

співачки Анни Сєдокової;

співака Олександра Розенбаума.

Усі зазначені особи:

беруть активну участь у пропагандистських заходах Кремля,

виправдовують війну,

використовують свої медійні майданчики для поширення ворожих наративів.

Центр протидії дезінформації додав, що продовжить роботу над припиненням діяльності сторінок підсанкційних осіб та осередків пропаганди РФ у цифровому просторі.

Санкції проти пропагандистів РФ

Нагадаємо, що російському співаку Миколі Баскову у квітні в Україні оголосили нову підозру. СБУ та Офіс генпрокурора зібрали додаткову доказову базу щодо кремлівського пропагандиста.