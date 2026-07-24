YouTube заблокував в Україні канали пропутінських Баскова та Ані Лорак
У список заборонених каналів потрапили аккаунти тих діячів мистецтв, хто підтримує війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації у Facebook.
YouTube заблокував російських артистів
YouTube заблокував на території України канали низки підсанкційних РНБО російських та проросійських артистів, уточнили у ЦПД.
Заблоковано ресурси діячів культури та шоу-бізнесу, які системно підтримують збройну агресію РФ проти України:
- співака Миколи Баскова;
- співачки Лоліти Мілявської;
- співака Стаса Михайлова;
- співачки і телеведучої Ольги Бузової;
- співачки Ані Лорак;
- співачки Анни Сєдокової;
- співака Олександра Розенбаума.
Усі зазначені особи:
- беруть активну участь у пропагандистських заходах Кремля,
- виправдовують війну,
- використовують свої медійні майданчики для поширення ворожих наративів.
Центр протидії дезінформації додав, що продовжить роботу над припиненням діяльності сторінок підсанкційних осіб та осередків пропаганди РФ у цифровому просторі.
Санкції проти пропагандистів РФ
Нагадаємо, що російському співаку Миколі Баскову у квітні в Україні оголосили нову підозру. СБУ та Офіс генпрокурора зібрали додаткову доказову базу щодо кремлівського пропагандиста.
Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Юлії Латиніної, Андрія Серебрянського, Геннадія Балашова, Наталії Королевської, Тетяни Аксьоненко.
СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсу. Йому інкримінують фінансування насильницьких дій окупантів та виправдовування агресії РФ проти України.