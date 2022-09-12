Муниципальные депутаты Москвы и Санкт-Петербурга подписали петицию об отставке Путина

Муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали петицию с требованием отставки президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный в Twitter депутатом петербургского МО "Семеновский" Ксенией Торстрем.