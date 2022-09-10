Вслед за петербургскими. Московские депутаты призывают Путина сложить полномочия

Лишь недавно муниципальные депутаты из Петербурга призвали признать президента Российской Федерации Владимира Путина государственным изменником. Сегодня же московские депутаты требуют от главы Кремля сложить полномочия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " The insider ".

Совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский обратился к Путину с требованием уйти в отставку.

Согласно его заявлению, после второго путинского срока "все пошло наперекосяк":

удвоение ВВП не произошло;

минимальная зарплата не выросла;

из России едут умные и трудоспособные люди;

стабильности нет.

"Исследования показывают, что в странах с регулярной сменяемостью власти люди в среднем живут лучше и дольше, чем у тех, у которых лидер уходит с поста вперед ногами. У вас были хорошие реформы в первом и частично втором сроке, но после этого все пошло как-то наперекор", - пишут депутаты.

Также депутаты отметили, что риторика, которую использует Путин и его подчиненные пронизана агрессией и нетерпимостью, из-за чего Россию отбросило к эпохе холодной войны, а страну начали снова ненавидеть.