В России депутаты призвали Госдуму обвинить Путина в госизмене из-за войны

Совет муниципального образования "Смольнинское" в Петербурге призвал депутатов Государственной Думы выдвинуть обвинения в государственной измене против Путина, чтобы отстранить его от должности президента страны.

"Решение (направить запросы в Госдуму, - ред.) поддержало большинство присутствующих депутатов (МО "Смольнинское", - ред.)",— заявил депутат Дмитрий Палюга.

Палюга также поделился текстом решения и обращения. В письме же говорится о том, что из-за развязанной Россией войны гибнут "молодые трудоспособные" граждане, страдает экономика страны, НАТО расширяется на восток, а Украина получает еще больше вооружения, несмотря на то, что Путин назвал одной из целей войны якобы "демилитаризацию".

"Считаем, что решение президента Путина о начале "СВО" (полномасштабного вторжения, войны против Украины, - ред.) наносит ущерб безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента России для отстранения его от должности", - отмечается в письме.