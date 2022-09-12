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Муніципальні депутати Москви та Санкт-Петербурга підписали петицію про відставку Путіна

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Росія, Понеділок 12 вересня 2022 13:49
Муніципальні депутати Москви та Санкт-Петербурга підписали петицію про відставку Путіна Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Муніципальні депутати 18 округів Москви і Санкт-Петербурга підписали петицію з вимогою відставки президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований у Twitter депутатом петербурзького МО "Семенівський" Ксенією Торстрем.

"Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента В. В. Путіна роблять шкоду майбутньому Росії і її громадянам. Вимагаємо відставки Володимира Путіна з поста президента РФ", - йдеться в заяві.

Підписи під документом поставили дві десятки депутатів.

Як повідомлялося, московські депутати вимагали від голови Кремля Володимира Путіна скласти повноваження.

Нагадаємо, муніципальні депутати з Петербурга закликали Державну думу звинуватити голову Кремля Володимира Путіна в державній зраді через початок війни проти України.

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