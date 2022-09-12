Муніципальні депутати Москви та Санкт-Петербурга підписали петицію про відставку Путіна

Муніципальні депутати 18 округів Москви і Санкт-Петербурга підписали петицію з вимогою відставки президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований у Twitter депутатом петербурзького МО "Семенівський" Ксенією Торстрем.