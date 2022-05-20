Мультитест вместо ВНО: сегодня начинается регистрация абитуриентов

"До 7 июня включительно будет продолжаться этап подтверждения участия в тесте. Те, кто не сможет зарегистрироваться с 20 мая по 7 июня, не смогут принять участия в основной сессии, то с 21 июня по 7 июля будет регистрация на дополнительные сессии", - рассказал Шкарлет.

Что такое мультитест?

В этом году из-за войны России против Украины в рамках вступительной кампании 2022 года вместо традиционного ВНО предусмотрено проведение национального мультипредметного тестирования (НМТ), которое будет проводиться в компьютерном формате.

Этот экзамен будет содержать три блока заданий: по украинскому языку, математике и истории Украины.

График сдачи

Отметим, ранее график сдачи публиковали в МОН. Так, он будет проходить в три сессии:

основная: 18 июля - 10 августа;

дополнительная: 16 - 20 августа;

специальная: 12 - 16 сентября.

Где будет проходить

Ранее в Украине утвердили перечень городов, где будет проводиться Национальный мультипредметный тест, а именно - в Киеве и еще 20 областях.

Впрочем, этот перечень не разглашается из-за возможной опасности.

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