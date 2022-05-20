Мультитест замість ЗНО: сьогодні розпочинається реєстрація абітурієнтів

"До 7 червня включно буде тривати етап підтвердження участі у тесті. Ті, хто не зможе зареєструватися з 20 травня по 7 червня, не зможуть взяти участі у основній сесії, то з 21 червня по 7 липня буде реєстрація на додаткові сесії", - розповів Шкарлет.

Що таке мультитест?

Цього року через війну Росії проти України в рамках вступної кампанії 2022 року замість традиційного ЗНО передбачено проведення Національного мультипредметного тестування (НМТ), яке проводитиметься у комп'ютерному форматі.

Цей іспит міститиме три блоки завдань: з української мови, математики та історії України.

Графік здачі

Зазначимо, раніше графік здачі публікували в МОН. Так, він буде проходити в три сесії:

основна: 18 липня - 10 серпня;

додаткова: 16 - 20 серпня;

спеціальна: 12 - 16 вересня.

Де його складатимуть

Раніше в Україні затвердили перелік міст, де буде проводитись Національний мультипредметний тест, а саме - в Києві та ще 20 областях.

Втім, цей перелік не розголошується через можливу небезпеку.

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