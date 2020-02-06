В Мукачево патрульные избили пассажиров остановленного авто

Государственное бюро расследования (ГБР) сообщило о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным полиции в Закарпатской области, которые применили насилие и специальные средства в отношении водителя и пассажиров остановленного автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что инцидент произошел 7 января в Мукачево, где и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой остановил автомобиль "Citroen", после чего применил слезоточивый газ и физическую силу к пассажиру.

"Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивый вещество "Терен 4" к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу. Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения", - сообщили в ГБР.

И.о. заму командира взвода и двоим его подчиненным сообщили о подозрении в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Все трое отстранены от службы. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Одессе из-за действий администрации СИЗО умер заключенный. При содействии работников СИЗО двух заключенных незаконно допустили в камеру, в которой содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения.

Также сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.