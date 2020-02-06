У Мукачеві патрульні побили пасажирів зупиненого авто

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру тимчасово виконуючому обов'язки заступника командира взводу і двом патрульним поліції в Закарпатській області, які застосували насильство та спеціальні засоби відносно водія і пасажирів зупиненого автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що інцидент стався 7 січня в Мукачеві, де в. о. заступника командира взводу спільно з колегою зупинив автомобіль "Citroen", після чого застосував сльозогінний газ і фізичну силу до пасажира.

"Заступник командира без попередження неправомірно застосував сльозогінну речовину "Терен 4" на одному з пасажирів автомобіля, після чого повалив потерпілого на землю і ногами наносив удари по тілу. Через 5 хвилин на місце події прибули ще двоє патрульних і приєдналися до побиття громадянина. Один з правоохоронців наніс удар ногою в живіт дружині пасажира, яка вийшла з автомобіля. В результаті побиття потерпілі отримали тілесні ушкодження", - повідомили в ГБР.

В. о. заступника командира взводу і двом його підлеглим повідомили про підозру у перевищенні влади, яке супроводжувалося насильством і застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Всі троє відсторонені від служби. На даний момент вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Також повідомлялося, що в Білій Церкві Київської області автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході. Чоловіка госпіталізували в медичний заклад.