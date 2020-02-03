ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе из-за действий администрации СИЗО умер заключенный

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 15:41
В Одессе из-за действий администрации СИЗО умер заключенный
Фото: Одесское СИЗО (dumskaya.net)

ГБР подозревает сотрудников СИЗО в причастности к смерти  

Госбюро расследований (ГБР) подозревает, что в Одессе из-за действий администрации СИЗО умер заключенный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, при содействии работников СИЗО двух заключенных незаконно допустили в камеру, в которой содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. После этого работники СИЗО переместили пострадавшего в карцер, где он и умер.

Следователи открыли дело по статье ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, которое привело к смерти).

По данным следствия, к инциденту причастен начальник одного из отделов СИЗО, которого в марте разоблачили на взятки в 2 тыс. долларов от заключенного.

Напомним, ранее в Офисе омбудсмена заявили о возможности беспорядков в Киевском СИЗО. В частности, там считают, что постоянные нарушения провоцируют среди заключенных конфликты, которые могут перерасти в массовые беспорядки.

До этого Офис генпрокурора начал расследовать пытки в харьковской колонии.

Экс-нардепу Дубовому по делу Труханова избрали меру пресечения
Новости Украины ОдессаСИЗОзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь