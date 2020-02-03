Фото: Одесское СИЗО (dumskaya.net)

ГБР подозревает сотрудников СИЗО в причастности к смерти

Госбюро расследований (ГБР) подозревает, что в Одессе из-за действий администрации СИЗО умер заключенный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, при содействии работников СИЗО двух заключенных незаконно допустили в камеру, в которой содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. После этого работники СИЗО переместили пострадавшего в карцер, где он и умер.

Следователи открыли дело по статье ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, которое привело к смерти).

По данным следствия, к инциденту причастен начальник одного из отделов СИЗО, которого в марте разоблачили на взятки в 2 тыс. долларов от заключенного.

Напомним, ранее в Офисе омбудсмена заявили о возможности беспорядков в Киевском СИЗО. В частности, там считают, что постоянные нарушения провоцируют среди заключенных конфликты, которые могут перерасти в массовые беспорядки.

До этого Офис генпрокурора начал расследовать пытки в харьковской колонии.