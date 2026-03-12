У Мукачеві розквітла "шалена" сакура: коли буде пік сезону

У Мукачеві зацвіла перша японська вишня. У народі її прозивають "шаленою", бо вона роками дивує українців цвітінням поза сезоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мукачівської міської ради у Facebook .

Головне: Старт сезону: У Мукачеві розпустилася перша сакура, яку називають "шаленою" через цвітіння не в сезон.

У Мукачеві розпустилася перша сакура, яку називають "шаленою" через цвітіння не в сезон. Масштаб: Місто готується до цвітіння понад 3000 дерев на всіх центральних вулицях.

Місто готується до цвітіння понад 3000 дерев на всіх центральних вулицях. Прогноз: Цьогоріч сезон сакур почнеться раніше, ніж зазвичай.

Перші квіти на Успенській

Аномальне дерево росте на вулиці Успенській. Саме тут з’явилися перші ніжно-рожеві квіти, які зазвичай стають провісниками масового цвітіння в регіоні.

"За кілька днів дерево повністю вкриється цвітом. Ця сакура традиційно цвіте "не в сезон", відкриваючи сакуровий марафон у нашому місті", - зазначили у міськраді.

Коли чекати на масове цвітіння

Цього року фахівці прогнозують більш ранній початок сезону. За розрахунками експертів:

За кілька днів: "шалена" сакура розквітне на повну;

"шалена" сакура розквітне на повну; За кілька тижнів: на вулицях Мукачева почнуть квітнути понад 3 тисячі дерев ;

на вулицях Мукачева почнуть квітнути понад ; Перша половина квітня: очікується пік масового цвітіння по всьому Закарпаттю.

У першій половині квітня очікують масове цвітіння сакури на Закарпатті (фото: Мукачівська міська рада/Facebook)

Зазвичай масовий "рожевий бум" припадає на середину квітня, проте температурні умови 2026 року вносять свої корективи. Мукачево вже готується до напливу туристів, які прагнуть побачити масове цвітіння сакур в Україні.