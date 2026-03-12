У Мукачеві розквітла "шалена" сакура: коли буде пік сезону
У Мукачеві зацвіла перша японська вишня. У народі її прозивають "шаленою", бо вона роками дивує українців цвітінням поза сезоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мукачівської міської ради у Facebook.
Головне:
- Старт сезону: У Мукачеві розпустилася перша сакура, яку називають "шаленою" через цвітіння не в сезон.
- Масштаб: Місто готується до цвітіння понад 3000 дерев на всіх центральних вулицях.
- Прогноз: Цьогоріч сезон сакур почнеться раніше, ніж зазвичай.
Перші квіти на Успенській
Аномальне дерево росте на вулиці Успенській. Саме тут з’явилися перші ніжно-рожеві квіти, які зазвичай стають провісниками масового цвітіння в регіоні.
"За кілька днів дерево повністю вкриється цвітом. Ця сакура традиційно цвіте "не в сезон", відкриваючи сакуровий марафон у нашому місті", - зазначили у міськраді.
Коли чекати на масове цвітіння
Цього року фахівці прогнозують більш ранній початок сезону. За розрахунками експертів:
- За кілька днів: "шалена" сакура розквітне на повну;
- За кілька тижнів: на вулицях Мукачева почнуть квітнути понад 3 тисячі дерев;
- Перша половина квітня: очікується пік масового цвітіння по всьому Закарпаттю.
У першій половині квітня очікують масове цвітіння сакури на Закарпатті (фото: Мукачівська міська рада/Facebook)
Зазвичай масовий "рожевий бум" припадає на середину квітня, проте температурні умови 2026 року вносять свої корективи. Мукачево вже готується до напливу туристів, які прагнуть побачити масове цвітіння сакур в Україні.
Читайте також про те, що цьогорічні сніги і морози не зашкодили магноліям у Ботсаду ім. Фоміна в Києві. Попри побоювання містян, дерева почнуть радувати цвітінням вже наприкінці березня. До речі, це найбільша колекція магнолій в Україні, вона налічує 75 видів, гібридів та декоративних форм.
Раніше ми писали про те, що через обстріли РФ Києва у січні цього року рослини в оранжереях Ботсаду Гришка померзли. Цвітіння азалій змістилося на місяць-півтора. Деякі рослини загинули через перепад температури, але серед колекції азалій втрат нема.