Головна » Життя » Суспільство

У Мукачеві розквітла "шалена" сакура: коли буде пік сезону

13:43 12.03.2026 Чт
2 хв
На центральних вулицях міста понад 3 000 японських вишень. Закарпаття уже готується до туристів
aimg Василина Копитко
У Мукачеві розквітла "шалена" сакура: коли буде пік сезону Першим зацвіло дерево на вулиці Успенській (фото: Мукачівська міська рада/Facebook)

У Мукачеві зацвіла перша японська вишня. У народі її прозивають "шаленою", бо вона роками дивує українців цвітінням поза сезоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мукачівської міської ради у Facebook.

Читайте також: Чи цвістиме бузок та азалії? У Ботсаду Гришка розповіли про наслідки критичної зими

Головне:

  • Старт сезону: У Мукачеві розпустилася перша сакура, яку називають "шаленою" через цвітіння не в сезон.
  • Масштаб: Місто готується до цвітіння понад 3000 дерев на всіх центральних вулицях.
  • Прогноз: Цьогоріч сезон сакур почнеться раніше, ніж зазвичай.

Перші квіти на Успенській

Аномальне дерево росте на вулиці Успенській. Саме тут з’явилися перші ніжно-рожеві квіти, які зазвичай стають провісниками масового цвітіння в регіоні.

"За кілька днів дерево повністю вкриється цвітом. Ця сакура традиційно цвіте "не в сезон", відкриваючи сакуровий марафон у нашому місті", - зазначили у міськраді.

Коли чекати на масове цвітіння

Цього року фахівці прогнозують більш ранній початок сезону. За розрахунками експертів:

  • За кілька днів: "шалена" сакура розквітне на повну;
  • За кілька тижнів: на вулицях Мукачева почнуть квітнути понад 3 тисячі дерев;
  • Перша половина квітня: очікується пік масового цвітіння по всьому Закарпаттю.

У Мукачеві розквітла &quot;шалена&quot; сакура: коли буде пік сезонуУ Мукачеві розквітла &quot;шалена&quot; сакура: коли буде пік сезонуУ першій половині квітня очікують масове цвітіння сакури на Закарпатті (фото: Мукачівська міська рада/Facebook)

Зазвичай масовий "рожевий бум" припадає на середину квітня, проте температурні умови 2026 року вносять свої корективи. Мукачево вже готується до напливу туристів, які прагнуть побачити масове цвітіння сакур в Україні.

Читайте також про те, що цьогорічні сніги і морози не зашкодили магноліям у Ботсаду ім. Фоміна в Києві. Попри побоювання містян, дерева почнуть радувати цвітінням вже наприкінці березня. До речі, це найбільша колекція магнолій в Україні, вона налічує 75 видів, гібридів та декоративних форм.

Раніше ми писали про те, що через обстріли РФ Києва у січні цього року рослини в оранжереях Ботсаду Гришка померзли. Цвітіння азалій змістилося на місяць-півтора. Деякі рослини загинули через перепад температури, але серед колекції азалій втрат нема.

