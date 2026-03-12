ua en ru
В Мукачево расцвела "безумная" сакура: когда будет пик сезона

13:43 12.03.2026 Чт
2 мин
На центральных улицах города более 3 000 японских вишен. Закарпатье уже готовится к туристам
aimg Василина Копытко
В Мукачево расцвела "безумная" сакура: когда будет пик сезона Первым зацвело дерево на улице Успенской (фото: Мукачевский городской совет/Facebook)

В Мукачево зацвела первая японская вишня. В народе ее называют "бзумной", потому что она годами удивляет украинцев цветением вне сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мукачевского городского совета в Facebook.

Читайте также: Будет ли цвести сирень и азалии? В Ботсаду Гришко рассказали о последствиях критической зимы

Главное:

  • Старт сезона: В Мукачево распустилась первая сакура, которую называют "безумной" из-за цветения не в сезон.
  • Масштаб: Город готовится к цветению более 3000 деревьев на всех центральных улицах.
  • Прогноз: В этом году сезон сакур начнется раньше, чем обычно.

Первые цветы на Успенской

Аномальное дерево растет на улице Успенской. Именно здесь появились первые нежно-розовые цветы, которые обычно становятся предвестниками массового цветения в регионе.

"Через несколько дней дерево полностью покроется цветом. Эта сакура традиционно цветет "не в сезон", открывая сакуровый марафон в нашем городе", - отметили в горсовете.

Когда ждать массового цветения

В этом году специалисты прогнозируют более раннее начало сезона. По расчетам экспертов:

  • Через несколько дней: "безумная" сакура расцветет в полную силу;
  • Через несколько недель: на улицах Мукачево начнут цвести более 3 тысяч деревьев;
  • Первая половина апреля: ожидается пик массового цветения по всему Закарпатью.

В Мукачево расцвела &quot;безумная&quot; сакура: когда будет пик сезонаВ Мукачево расцвела &quot;безумная&quot; сакура: когда будет пик сезонаВ первой половине апреля ожидают массовое цветение сакуры на Закарпатье (фото: Мукачевский городской совет/Facebook)

Обычно массовый "розовый бум" приходится на середину апреля, однако температурные условия 2026 года вносят свои коррективы. Мукачево уже готовится к наплыву туристов, которые стремятся увидеть массовое цветение сакур в Украине.

Читайте также о том, что снега и морозы не повредили магнолиям в Ботсаду им. Фомина. Несмотря на опасения горожан, деревья начнут радовать цветением уже в конце марта. Кстати, это самая большая коллекция магнолий в Украине, она насчитывает 75 видов, гибридов и декоративных форм.

Ранее мы писали о том, что из-за обстрелов РФ Киева в январе этого года растения в оранжереях Ботсада Гришко померзли. Цветение азалий сместилось на месяц-полтора. Некоторые растения погибли из-за перепада температуры, но среди коллекции азалий потерь нет.

