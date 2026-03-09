Чи перемерзли магнолії у Києві: у Ботсаду на "Університеті" зробили заяву щодо цвітіння
Цьогорічні температурні коливання в Україні не зашкодили столичним магноліям. Попри побоювання містян, дерева почнуть радувати цвітінням вже наприкінці березня.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів завідувач відділу інтродукції деревних і трав'янистих рослин, куратор колекції роду Магнолія Ботанічного саду імені О.В. Фоміна Роман Палагеча.
Головне:
- Магнолії не перемерзли: зимові морози не завдали шкоди деревам.
- Старт цвітіння: перші квіти з'являться з 30 березня.
- Пік: масове цвітіння білих, а згодом рожевих магнолій триватиме протягом усього квітня.
Морози не завада: чому рослини не постраждали
За словами експерта, останні холоди не були критичними для магнолій. Рослини, що ростуть у відкритому ґрунті, пристосовані до помірного клімату і добре витримують такі температури.
"Нічого не змістилось, все буде добре. Для магнолій це не були аномальні чи критичні температури. Це листопадні рослини помірного клімату, вони пристосовані до зимівлі у відкритому ґрунті. Це ж не оранжерейні квіти", - зауважив Роман Палагеча.
Графік цвітіння: коли йти до ботсаду
Палагеча наголосив, що графік весняного пробудження саду залишається незмінним. Перші квіти з'являться вже за кілька тижнів:
- 30-31 березня: Початок цвітіння найпершого виду - магнолії Біонді.
- Перша декада квітня: Розкриваються інші види білих магнолій (ті, що квітнуть аж до появи листя).
- Друга та третя декади квітня: Починають квітнути червоні та рожеві сорти.
Найбільша колекція в країні
Ботанічний сад імені Фоміна залишається головною локацією для поціновувачів цих рослин.
"У нас 75 видів, гібридів та декоративних форм магнолій. Це найбільша колекція в Україні", - розповів Палагеча.
