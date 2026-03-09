ua en ru
Чи перемерзли магнолії у Києві: у Ботсаду на "Університеті" зробили заяву щодо цвітіння

15:45 09.03.2026 Пн
2 хв
Ця колекція є найбільшою в Україні. Вона налічує 75 видів, гібридів і декоративних форм
aimg Василина Копитко
Чи перемерзли магнолії у Києві: у Ботсаду на "Університеті" зробили заяву щодо цвітіння Першими зацвітають магнолії Біонді, потім - білі, а тоді рожеві і червоні (фото: Getty Images)

Цьогорічні температурні коливання в Україні не зашкодили столичним магноліям. Попри побоювання містян, дерева почнуть радувати цвітінням вже наприкінці березня.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів завідувач відділу інтродукції деревних і трав'янистих рослин, куратор колекції роду Магнолія Ботанічного саду імені О.В. Фоміна Роман Палагеча.

Читайте також: Чи цвістиме бузок та азалії? У Ботсаду Гришка розповіли про наслідки критичної зими

Головне:

  • Магнолії не перемерзли: зимові морози не завдали шкоди деревам.
  • Старт цвітіння: перші квіти з'являться з 30 березня.
  • Пік: масове цвітіння білих, а згодом рожевих магнолій триватиме протягом усього квітня.

Морози не завада: чому рослини не постраждали

За словами експерта, останні холоди не були критичними для магнолій. Рослини, що ростуть у відкритому ґрунті, пристосовані до помірного клімату і добре витримують такі температури.

"Нічого не змістилось, все буде добре. Для магнолій це не були аномальні чи критичні температури. Це листопадні рослини помірного клімату, вони пристосовані до зимівлі у відкритому ґрунті. Це ж не оранжерейні квіти", - зауважив Роман Палагеча.

Графік цвітіння: коли йти до ботсаду

Палагеча наголосив, що графік весняного пробудження саду залишається незмінним. Перші квіти з'являться вже за кілька тижнів:

  • 30-31 березня: Початок цвітіння найпершого виду - магнолії Біонді.
  • Перша декада квітня: Розкриваються інші види білих магнолій (ті, що квітнуть аж до появи листя).
  • Друга та третя декади квітня: Починають квітнути червоні та рожеві сорти.

Найбільша колекція в країні

Ботанічний сад імені Фоміна залишається головною локацією для поціновувачів цих рослин.

"У нас 75 видів, гібридів та декоративних форм магнолій. Це найбільша колекція в Україні", - розповів Палагеча.

Читайте також про те, що через температурні перепади в оранжереях цвітіння азалій у Ботсаду Гришка змістилося на місяць-півтора. Попри те, що деякі рослини загинули через морози, саме серед колекції азалій втрат нема.

Раніше ми писали про те, що цьогоріч Національний ботсад імені Гришка у Києві був змушений збільшити свої витрати на опалення, аби врятувати оранжерейні рослини. Однак це не вплине на вартість вхідного квитка - найближчим часом ціни не планують підвищувати.

