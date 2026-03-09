Чи перемерзли магнолії у Києві: у Ботсаду на "Університеті" зробили заяву щодо цвітіння

Цьогорічні температурні коливання в Україні не зашкодили столичним магноліям. Попри побоювання містян, дерева почнуть радувати цвітінням вже наприкінці березня.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів завідувач відділу інтродукції деревних і трав'янистих рослин, куратор колекції роду Магнолія Ботанічного саду імені О.В. Фоміна Роман Палагеча .

Головне: Магнолії не перемерзли: зимові морози не завдали шкоди деревам.

зимові морози не завдали шкоди деревам. Старт цвітіння: перші квіти з'являться з 30 березня.

перші квіти з'являться з 30 березня. Пік: масове цвітіння білих, а згодом рожевих магнолій триватиме протягом усього квітня.

Морози не завада: чому рослини не постраждали

За словами експерта, останні холоди не були критичними для магнолій. Рослини, що ростуть у відкритому ґрунті, пристосовані до помірного клімату і добре витримують такі температури.

"Нічого не змістилось, все буде добре. Для магнолій це не були аномальні чи критичні температури. Це листопадні рослини помірного клімату, вони пристосовані до зимівлі у відкритому ґрунті. Це ж не оранжерейні квіти", - зауважив Роман Палагеча.

Графік цвітіння: коли йти до ботсаду

Палагеча наголосив, що графік весняного пробудження саду залишається незмінним. Перші квіти з'являться вже за кілька тижнів:

30-31 березня: Початок цвітіння найпершого виду - магнолії Біонді .

Початок цвітіння найпершого виду - . Перша декада квітня: Розкриваються інші види білих магнолій (ті, що квітнуть аж до появи листя).

Розкриваються інші види білих магнолій (ті, що квітнуть аж до появи листя). Друга та третя декади квітня: Починають квітнути червоні та рожеві сорти.

Найбільша колекція в країні

Ботанічний сад імені Фоміна залишається головною локацією для поціновувачів цих рослин.

"У нас 75 видів, гібридів та декоративних форм магнолій. Це найбільша колекція в Україні", - розповів Палагеча.