У Мукачеві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінку госпіталізували в Закарпатську обласну інфекційну лікарню

У Мукачеві лабораторно підтвердили захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого медичного центру "Сім'я" у Facebook.

Як зазначається, коронавірус був виявлений у 68-річної жительки міста Мукачева. Її чоловік повернувся з Італії.

23 березня вранці жінка звернулась до сімейного лікаря. Виїздна бригада провела забір біоматеріалу і результат виявився позитивним.

У жінки стабільний стан, її госпіталізують в Закарпатську обласну інфекційну лікарню каретою швидкої допомоги.

Її чоловік після приїзду з Італії був на самоізоляції, проте вона сама відвідувала церкву в суботу та неділю. Наразі лікарі формують списки осіб, які з нею контактували.

Нагадаємо, в Україні за станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

Крім того, у Волинській області дві людини отримали позитивний результат на коронавірус при перевірці швидкими тестами, очікуються результати лабораторних досліджень.