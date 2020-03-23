ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мукачеві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 20:31
У Мукачеві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінку госпіталізували в Закарпатську обласну інфекційну лікарню

У Мукачеві лабораторно підтвердили захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого медичного центру "Сім'я" у Facebook.

Як зазначається, коронавірус був виявлений у 68-річної жительки міста Мукачева. Її чоловік повернувся з Італії.

23 березня вранці жінка звернулась до сімейного лікаря. Виїздна бригада провела забір біоматеріалу і результат виявився позитивним.

У жінки стабільний стан, її госпіталізують в Закарпатську обласну інфекційну лікарню каретою швидкої допомоги.

Її чоловік після приїзду з Італії був на самоізоляції, проте вона сама відвідувала церкву в суботу та неділю. Наразі лікарі формують списки осіб, які з нею контактували.

Нагадаємо, в Україні за станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

Крім того, у Волинській області дві людини отримали позитивний результат на коронавірус при перевірці швидкими тестами, очікуються результати лабораторних досліджень.

Олімпійські ігри 2020 перенесли через коронавірус У Чехії продовжили режим надзвичайного стану
Новини України МукачевоКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся