Мудрик зробив несподіваний вибір: замість футболу його готують до Олімпіади?
Гравець "Челсі" Михайло Мудрик, за якого клуб заплатив 100 мільйонів євро, хоче завершити футбольну кар’єру, і тепер планує представляти Україну на Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Marca.
Від футбольного феномену до легкоатлета
Коли "Челсі" придбав Михайла Мудрика у січні 2023 року, український вінгер вважався одним із найперспективніших гравців Європи.
За оцінками експертів, його швидкість у дебютному матчі за лондонський клуб досягала 36,67 км/год, що робило його одним із найшвидших футболістів континенту.
Але вже у грудні 2024 року його тимчасово відсторонили після позитивного тесту на заборонену речовину.
А в червні 2025 року він офіційно отримав обвинувачення, і його футбольна кар'єра була призупинена.
Поворот кар’єри
Напевно, український спринтер сподівається, що його вибухова швидкість на футбольному полі допоможе здобути успіх у легкій атлетиці. Але дистанція, на якій виступатиме українець, поки невідома.
Шлях до Олімпіади, у нього точно непростим. Мудрику необхідно виконати мінімальні нормативи Всесвітньої легкоатлетичної федерації та успішно пройти відбір національної команди у 2027 році.
Нагадаємо, Михайло Мудрик приєднався до "Челсі" у січні 2023 року та провів за клуб 73 матчі.
