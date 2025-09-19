ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мудрик зробив несподіваний вибір: замість футболу його готують до Олімпіади?

П'ятниця 19 вересня 2025 22:33
UA EN RU
Мудрик зробив несподіваний вибір: замість футболу його готують до Олімпіади? Михайло Мудрик (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Гравець "Челсі" Михайло Мудрик, за якого клуб заплатив 100 мільйонів євро, хоче завершити футбольну кар’єру, і тепер планує представляти Україну на Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Marca.

Від футбольного феномену до легкоатлета

Коли "Челсі" придбав Михайла Мудрика у січні 2023 року, український вінгер вважався одним із найперспективніших гравців Європи.

За оцінками експертів, його швидкість у дебютному матчі за лондонський клуб досягала 36,67 км/год, що робило його одним із найшвидших футболістів континенту.

Але вже у грудні 2024 року його тимчасово відсторонили після позитивного тесту на заборонену речовину.

А в червні 2025 року він офіційно отримав обвинувачення, і його футбольна кар'єра була призупинена.

Поворот кар’єри

Напевно, український спринтер сподівається, що його вибухова швидкість на футбольному полі допоможе здобути успіх у легкій атлетиці. Але дистанція, на якій виступатиме українець, поки невідома.

Шлях до Олімпіади, у нього точно непростим. Мудрику необхідно виконати мінімальні нормативи Всесвітньої легкоатлетичної федерації та успішно пройти відбір національної команди у 2027 році.

Нагадаємо, Михайло Мудрик приєднався до "Челсі" у січні 2023 року та провів за клуб 73 матчі.

Також читайте, про найкращі голи Михайла Мудрика за "Челсі" та "Шахтар".

Крім того, дізнайтеся, чому Мудрика позбавили водійських прав у Великій Британії на 6 місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Челси Футбол Легка атлетика
Новини
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто