Мудрик зробив несподіваний вибір: замість футболу його готують до Олімпіади?

Гравець "Челсі" Михайло Мудрик, за якого клуб заплатив 100 мільйонів євро , хоче завершити футбольну кар’єру, і тепер планує представляти Україну на Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Marca.

Від футбольного феномену до легкоатлета

Коли "Челсі" придбав Михайла Мудрика у січні 2023 року, український вінгер вважався одним із найперспективніших гравців Європи.

За оцінками експертів, його швидкість у дебютному матчі за лондонський клуб досягала 36,67 км/год, що робило його одним із найшвидших футболістів континенту.

Але вже у грудні 2024 року його тимчасово відсторонили після позитивного тесту на заборонену речовину.

А в червні 2025 року він офіційно отримав обвинувачення, і його футбольна кар'єра була призупинена.

Поворот кар’єри

Напевно, український спринтер сподівається, що його вибухова швидкість на футбольному полі допоможе здобути успіх у легкій атлетиці. Але дистанція, на якій виступатиме українець, поки невідома.

Шлях до Олімпіади, у нього точно непростим. Мудрику необхідно виконати мінімальні нормативи Всесвітньої легкоатлетичної федерації та успішно пройти відбір національної команди у 2027 році.