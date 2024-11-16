Мудрик закрутив голови обороні збірної Грузії та спричинив перший гол: відео

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик став співавтором першого забитого м'яча в протистоянні національної команди Грузії та збірної України в 5-му турі Дивізіону B Ліги націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

"Синьо-жовті" витримали стартовий тиск господарів і розігнали контратаку. Мудрик на вході в штрафний фінтами розхитав суперника та виконав простріл у центр штрафного майданчика. Там перервати передачу зірки збірної України спробував Кверквелія, але зрізав м'яч у власні ворота.

Відео автогола Кверквелії:

Mudryk assists from the RW to Georgia to score an OG inside 7’



Ukraine lead 0-1 in wet Batumi pic.twitter.com/bk7tWCbHEp — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 16, 2024

Україна в Лізі націй 2024/25

"Синьо-жовті" стартували в турнірі з двох поразок. У вересні підопічні Сергія Реброва поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Першу перемогу збірна України відсвяткувала в 3-му турі, мінімально здолавши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Водночас Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та згаданий Калюжний тоді дебютували в складі національної команди.

Перед листопадовим вікном матчів "синьо-жовті" йшли останніми в квартеті B1, маючи в активі 4 очки. Утім, команда Реброва зберегла шанси на підвищення в класі. Для цього потрібно перемагати грузинів та албанців (19 листопада).