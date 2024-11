Мудрик закрутив голови обороні збірної Грузії та спричинив перший гол: відео

"Синьо-жовті" витримали стартовий тиск господарів і розігнали контратаку. Мудрик на вході в штрафний фінтами розхитав суперника та виконав простріл у центр штрафного майданчика. Там перервати передачу зірки збірної України спробував Кверквелія, але зрізав м'яч у власні ворота.

Mudryk assists from the RW to Georgia to score an OG inside 7’



