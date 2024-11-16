Мудрик закрутив голови обороні збірної Грузії та спричинив перший гол: відео
Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик став співавтором першого забитого м'яча в протистоянні національної команди Грузії та збірної України в 5-му турі Дивізіону B Ліги націй.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
"Синьо-жовті" витримали стартовий тиск господарів і розігнали контратаку. Мудрик на вході в штрафний фінтами розхитав суперника та виконав простріл у центр штрафного майданчика. Там перервати передачу зірки збірної України спробував Кверквелія, але зрізав м'яч у власні ворота.
Відео автогола Кверквелії:
Mudryk assists from the RW to Georgia to score an OG inside 7’— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 16, 2024
Ukraine lead 0-1 in wet Batumi pic.twitter.com/bk7tWCbHEp
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"Синьо-жовті" стартували в турнірі з двох поразок. У вересні підопічні Сергія Реброва поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3).
Першу перемогу збірна України відсвяткувала в 3-му турі, мінімально здолавши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Водночас Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та згаданий Калюжний тоді дебютували в складі національної команди.
Перед листопадовим вікном матчів "синьо-жовті" йшли останніми в квартеті B1, маючи в активі 4 очки. Утім, команда Реброва зберегла шанси на підвищення в класі. Для цього потрібно перемагати грузинів та албанців (19 листопада).
До слова, вранці підготували анонс поєдинку Грузії та України в групі Ліги націй.
Нагадаємо, напередодні збірна Косова зірвала матч проти Румунії в Дивізіоні C турніру.
Окрім того, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу з групи Ліги націй.
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