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Мудрик закрутив голови обороні збірної Грузії та спричинив перший гол: відео

Батумі, Субота 16 листопада 2024 19:19
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Мудрик закрутив голови обороні збірної Грузії та спричинив перший гол: відео Фото: Злий геній грузинської команди Михайло Мудрик (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик став співавтором першого забитого м'яча в протистоянні національної команди Грузії та збірної України в 5-му турі Дивізіону B Ліги націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Синьо-жовті" витримали стартовий тиск господарів і розігнали контратаку. Мудрик на вході в штрафний фінтами розхитав суперника та виконав простріл у центр штрафного майданчика. Там перервати передачу зірки збірної України спробував Кверквелія, але зрізав м'яч у власні ворота.

Відео автогола Кверквелії:

Україна в Лізі націй 2024/25

"Синьо-жовті" стартували в турнірі з двох поразок. У вересні підопічні Сергія Реброва поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Першу перемогу збірна України відсвяткувала в 3-му турі, мінімально здолавши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Водночас Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та згаданий Калюжний тоді дебютували в складі національної команди.

Перед листопадовим вікном матчів "синьо-жовті" йшли останніми в квартеті B1, маючи в активі 4 очки. Утім, команда Реброва зберегла шанси на підвищення в класі. Для цього потрібно перемагати грузинів та албанців (19 листопада).

До слова, вранці підготували анонс поєдинку Грузії та України в групі Ліги націй.

Нагадаємо, напередодні збірна Косова зірвала матч проти Румунії в Дивізіоні C турніру.

Окрім того, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу з групи Ліги націй.

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