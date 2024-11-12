Не тільки перемоги. Які результати потрібні збірній України для виходу з групи Ліги націй

Національна команда України розпочала підготовку до вирішальних турів четвертого розіграшу Ліги націй УЄФА. У листопаді підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі збірними Грузії та Албанії.

До вирішальної пори сезону 2024/25 Ліги націй "синьо-жовті" підходять на останній сходинці в квартеті B1. Утім, підопічні Сергія Реброва зберігають шанси фінішувати на будь-якій з позиції у групі, зокрема й першій.

Щоправда, такий підсумок збірній України забезпечить збіг кількох факторів. По-перше, національній команді потрібно перемагати в обох поєдинках. По-друге, варто сподіватися на осічки конкурентів. Наприклад, збірній Чехії достатньо однієї перемоги в протистояннях із албанцями та грузинами, щоб завершити турнір вище за "синьо-жовтих" завдяки перевазі в очних зустрічах.

Тим часом збірні Албанії та Грузії гарантовано будуть позаду команди Реброва в разі двох перемог українців. Отже, 6 очок у листопаді гарантують "синьо-жовтим" як мінімум друге місце в групі. На щастя, з цього розіграшу Ліги націй збірні, що фінішують другими, матимуть нагоду позмагатися за путівки в Дивізіон A в плей-офф. Там їхніми суперниками стануть треті на фініші команди елітної ліги.

Це нововведення спровокувало появу й іншого. Тепер третя команда квартету B1 змушена буде зіграти плей-офф за виживання проти однієї зі збірних, що посіли другі місця в Дивізіоні C. Однак, навіть такий варіант для України буде кращим, ніж безапеляційний виліт із останнього місця.

Команда Реброва завершить турнір останньою, якщо поступиться в обох матчах, або зведе внічию один із поразкою у другому. Залишиться на останній сходинці збірна України і в разі двох нічиїх, якщо Грузія візьме бодай очко з Чехією. Складно повірити, але навіть одна перемога "синьо-жовтих" не убезпечить від останнього місця в групі. Наприклад, якщо українці переможуть грузинів і програють албанцям, а чехи програють обидва поєдинки, то команда Івана Гашека стане третьою з перевагою очних поєдинків перед Україною.

Загалом позитивних, нейтральних і негативних сценаріїв для команди Реброва безліч. Здебільшого вони залежать від результатів матчів саме збірної України. Тож варто розглянути всі полярні варіанти – від двох перемог до двох поразок.

Позитивні сценарії

Варіант 1. Дві перемоги України, Чехія без перемог

5-й тур

Грузія – Україна – 2*

Албанія – Чехія – 1

6-й тур

Албанія – Україна – 2

Чехія – Грузія – X

Підсумкове становище команд: 1. Україна – 10 очок, 2. Албанія – 9 , 3. Чехія – 8, 4. Грузія – 7.

Варіант 2. Дві перемоги України, дві перемоги Чехії

5-й тур

Грузія – Україна – 2

Албанія – Чехія – 2

6-й тур

Албанія – Україна – 2

Чехія – Грузія – 1

Підсумкове становище команд: 1. Чехія – 13 очок, 2. Україна – 10, 3. Албанія – 6, 4. Грузія – 6.

Варіант 3. Дві перемоги України, перемога й нічия Чехії

5-й тур

Грузія – Україна – 2

Албанія – Чехія – X

6-й тур

Албанія – Україна – 2

Чехія – Грузія – 1

Підсумкове становище команд: 1. Чехія – 11 очок, 2. Україна – 10, 3. Албанія – 7, 4. Грузія – 6.

Варіант 4. Дві перемоги України, перемога й поразка Чехії

5-й тур

Грузія – Україна – 2

Албанія – Чехія – 1

6-й тур

Албанія – Україна – 2

Чехія – Грузія – 1

Підсумкове становище команд: 1. Чехія – 10 очок, 2. Україна – 10, 3. Албанія – 9, 4. Грузія – 6.

Негативні сценарії

Варіант 1. Дві поразки України, нічиї в інших матчах

5-й тур

Грузія – Україна – 1

Албанія – Чехія – X

6-й тур

Албанія – Україна – 1

Чехія – Грузія – X

Підсумкове становище команд: 1. Грузія – 10 очок, 2. Албанія – 10, 3. Чехія – 9, 4. Україна – 4.

Варіант 2. Одна поразка, одна нічия України

5-й тур

Грузія – Україна – 1

Албанія – Чехія – X

6-й тур

Албанія – Україна – X

Чехія – Грузія – 1

Підсумкове становище команд: 1. Чехія – 11 очок, 2. Грузія – 9, 3. Албанія – 8, 4. Україна – 5.

Варіант 3. Одна перемога й одна поразка України, дві поразки Чехії

5-й тур

Грузія – Україна – 2

Албанія – Чехія – 1

6-й тур

Албанія – Україна – 1

Чехія – Грузія – 2

Підсумкове становище команд: 1. Албанія – 12 очок, 2. Грузія – 9, 3. Чехія – 7, 4. Україна – 7.

Варіант 4. Дві нічиї України

5-й тур

Грузія – Україна – X

Албанія – Чехія – 1

6-й тур

Албанія – Україна – X

Чехія – Грузія – 1

Підсумкове становище команд: 1. Чехія – 10 очок, 2. Албанія – 10, 3. Грузія – 7, 4. Україна – 6.

Нейтральні сценарії

Варіант 1. Одна перемога й одна поразка України, дві поразки Грузії

5-й тур

Грузія – Україна – 2

Албанія – Чехія – 1

6-й тур

Албанія – Україна – 1

Чехія – Грузія – 1

Підсумкове становище команд: 1. Албанія – 12 очок, 2. Чехія – 10, 3. Україна – 7, 4. Грузія – 6.

Варіант 2. Перемога України над Грузією, перемога та нічия Албанії

5-й тур

Грузія – Україна – 2

Албанія – Чехія – 1

6-й тур

Албанія – Україна – X

Чехія – Грузія – 1

Підсумкове становище команд: 1. Албанія – 10 очок, 2. Чехія – 10, 3. Україна – 8, 4. Грузія – 6.

Резюме

Збірна України опинилася на роздоріжжі. З одного боку, турнірне становище національної команди можна назвати проявом кризи. З іншого, підопічні Реброва залишаються навіть з можливістю підвищення в класі. Різноманітні комбінації результатів у фінальних турах Ліги націй здатні відправити "синьо-жовтих" на будь-яке з чотирьох місць у квартеті B1. Проте, доля національної команди в ногах українських футболістів.

* – підсумки 1, X, 2 означають перемогу першої команди, нічию і перемогу другої команди відповідно