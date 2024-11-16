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Португалія розбила Польщу, Румунія Луческу не закінчила з Косовом: що сталося в Лізі націй

Субота 16 листопада 2024 09:29
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Португалія розбила Польщу, Румунія Луческу не закінчила з Косовом: що сталося в Лізі націй Фото: Кріштіану Роналду оформив дубль проти поляків (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Черговий тур сезону 2024/25 Ліги націй продовжився дев'ятьма матчами в п'ятницю. Перемоги здобули національні команди Португалії, Шотландії, Іспанії, Кіпру, Болгарії та Північної Ірландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Португалія розбила Польщу, Румунія Луческу не закінчила з Косовом: що сталося в Лізі націй

Польська збірна втрималася цілий тайм проти португальців. Та потім "Кадра" пропустила п'ять м'ячів за півгодини. Відкрив рахунок Леан, замкнувши головою навіс Мендеша. Далі Роналду реалізував одинадцятиметровий, а Фернандеш розрядив гармату з-за меж штрафного. Згодом Нету поцілив Булці в ближній кут. Натомість Роналду виконав шедевр через себе в падінні після передачі Вітіньї. Гол Марчука з півкола штрафного підсолодив "Кадрі" гіркоту поразки.

Шотландці зуміли дотиснути збірну Хорватії. Балканці опинилися в меншості під завісу першого тайму, коли Петар Сучіч отримав другий "гірчичник". Утім, підопічні Златко Даліча не тільки героїчно захищались, а й самі час від часу загрожували воротам ветерана Гордона. Фортуна, однак, посміхнулася "Тартановій армії". На 86-й хвилині Макгінн зіграв на добиванні другим темпом із центру штрафного.

Іспанці тріумфували в Копенгагені. Чемпіони Європи відзначилися на стартових відрізках першого та другого таймів. На 15-й хвилині Оярсабаль відкрив рахунок, ледь не завівши м'яч у ворота після комбінації "Фурії Рохи". Після перерви Перес реалізував нагоду після класної передачі Ольмо. Данці відквитали один гол зусиллями Ісаксена, який скористався помилкою оборони. Та не більше.

Скандалом закінчився матч румунської збірної під керівництвом Мірчі Луческу. Вболівальники "триколірних" виявилися негостинними й раз у раз скандували просербські гасла. Нерв передався і футболістам. Конфлікт румуна Алібека та косовара Ррахмані переріс у масову сутичку обох команд. Зрештою, в доданий арбітром час за рахунку 0:0 збірна Косова відмовилася повертатися на поле й тепер, вочевидь, чекатиме на технічну поразку в кабінетах УЄФА.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку Грузії та України в групі Ліги націй.

Нагадаємо, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу з групи Ліги націй.

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Португалия Збірна Іспанії Ліга націй Мірча Луческу
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