Мудрик закрутил головы обороне сборной Грузии и вызвал первый гол: видео

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик стал соавтором первого забитого мяча в противостоянии национальной команды Грузии и сборной Украины в 5-м туре Дивизиона B Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка .

"Сине-желтые" выдержали стартовое давление хозяев и разогнали контратаку. Мудрик на входе в штрафную финтами расшатал соперника и выполнил прострел в центр штрафной. Там прервать передачу звезды сборной Украины попытался Кверквелия, но срезал мяч в свои ворота.

Видео автогола Кверквелии:

Mudryk assists from the RW to Georgia to score an OG inside 7’



Ukraine lead 0-1 in wet Batumi pic.twitter.com/bk7tWCbHEp — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 16, 2024

Украина в Лиге наций 2024/25

"Сине-желтые" стартовали в турнире с двух поражений. В сентябре подопечные Сергея Реброва уступили Албанию (1:2) и Чехию (2:3).

Первую победу сборная Украины отпраздновала в 3-м туре, минимально одолев Грузию. Единственный мяч оформил Михаил Мудрик. Тем временем Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко и упомянутый Калюжный тогда дебютировали в составе национальной команды.

Перед ноябрьским окном матчей "сине-желтые" шли последними в квартете B1, имея в активе 4 очка. Впрочем, команда Реброва сохранила шансы повышения в классе. Для этого нужно побеждать грузин и албанцев (19 ноября).