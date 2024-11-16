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Мудрик закрутил головы обороне сборной Грузии и вызвал первый гол: видео

Батуми, Суббота 16 ноября 2024 19:19
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Мудрик закрутил головы обороне сборной Грузии и вызвал первый гол: видео Фото: Злой гений грузинской команды Михаил Мудрик (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик стал соавтором первого забитого мяча в противостоянии национальной команды Грузии и сборной Украины в 5-м туре Дивизиона B Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

"Сине-желтые" выдержали стартовое давление хозяев и разогнали контратаку. Мудрик на входе в штрафную финтами расшатал соперника и выполнил прострел в центр штрафной. Там прервать передачу звезды сборной Украины попытался Кверквелия, но срезал мяч в свои ворота.

Видео автогола Кверквелии:

Украина в Лиге наций 2024/25

"Сине-желтые" стартовали в турнире с двух поражений. В сентябре подопечные Сергея Реброва уступили Албанию (1:2) и Чехию (2:3).

Первую победу сборная Украины отпраздновала в 3-м туре, минимально одолев Грузию. Единственный мяч оформил Михаил Мудрик. Тем временем Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко и упомянутый Калюжный тогда дебютировали в составе национальной команды.

Перед ноябрьским окном матчей "сине-желтые" шли последними в квартете B1, имея в активе 4 очка. Впрочем, команда Реброва сохранила шансы повышения в классе. Для этого нужно побеждать грузин и албанцев (19 ноября).

К слову, утром подготовили анонс поединка Грузии и Украины в группе Лиги наций.

Напомним, накануне сборная Косово сорвала матч против Румынии в Дивизионе C турнира.

Кроме того, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода из группы Лиги наций.

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