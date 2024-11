Мудрик закрутил головы обороне сборной Грузии и вызвал первый гол: видео

"Сине-желтые" выдержали стартовое давление хозяев и разогнали контратаку. Мудрик на входе в штрафную финтами расшатал соперника и выполнил прострел в центр штрафной. Там прервать передачу звезды сборной Украины попытался Кверквелия, но срезал мяч в свои ворота.

Видео автогола Кверквелии:

Mudryk assists from the RW to Georgia to score an OG inside 7’



Ukraine lead 0-1 in wet Batumi pic.twitter.com/bk7tWCbHEp