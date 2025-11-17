У "Мрії" з’явився новий розділ: як у два кліки знайти гурток для дитини за інтересами

До освітньої екосистеми вже додали понад 6 тисяч гуртків, зібраних спільно з Міністерством освіти і науки та Міністерством культури. Серед доступних активностей - спорт, малювання, наука, музика, танці, програмування, фотографія, рукоділля, скаутинг та пласт. Кожен гурток має картку з описом, контактами та важливими деталями

Батьки можуть обирати безплатні або платні заняття поруч із домом, а також онлайн-заняття для дистанційного навчання. Повідомляють, що незабаром у "Мрії" з’явиться можливість записувати дітей на гуртки та відстежувати їх у розкладі дня.

Також планують запустити рекомендаційну систему на основі штучного інтелекту, яка підбиратиме гуртки відповідно до інтересів кожної дитини, що допоможе родинам швидше знаходити цікаві активності, а школам - презентувати гуртки та групи продовженого дня у єдиному цифровому просторі.