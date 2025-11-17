В "Мрії" появился новый раздел: как в два клика найти кружок для ребенка по интересам

В образовательную экосистему уже добавили более 6 тысяч кружков, собранных совместно с Министерством образования и науки и Министерством культуры. Среди доступных активностей - спорт, рисование, наука, музыка, танцы, программирование, фотография, рукоделие, скаутинг и пласт. Каждый кружок имеет карточку с описанием, контактами и важными деталями

Родители могут выбирать бесплатные или платные занятия рядом с домом, а также онлайн-занятия для дистанционного обучения. Сообщают, что вскоре в "Мрии" появится возможность записывать детей на кружки и отслеживать их в расписании дня.

Также планируют запустить рекомендательную систему на основе искусственного интеллекта, которая будет подбирать кружки в соответствии с интересами каждого ребенка, что поможет семьям быстрее находить интересные активности, а школам - представить кружки и группы продленного дня в едином цифровом пространстве.