UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Мрія" для найменших. Освітній застосунок стане доступним у дитячих садочках

Застосунок "Мрія" стане доступним для садочків (фото: Getty Imges)
Автор: Василина Копитко

Уряд ухвалив зміни до постанови, які розширюють освітній застосунок "Мрія" на дошкільні заклади. Тепер платформа супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи, створюючи єдину освітню екосистему.

Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram.

Зручні інструменти для вихователів і батьків

Мрія.Дошкілля надає вихователям інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну дітей.

Батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи своєї дитини прямо через застосунок.

Гейміфікація та підтримка бізнесу

Платформа закладає основу для національної гейміфікації: бізнес зможе заохочувати дітей бонусами за досягнення у навчанні.

Крім того, "Мрія" стане відкритою платформою для контенту, де вчителі та компанії зможуть публікувати власні навчальні матеріали.

Статистика використання

За рік користування платформою показало активність:

  • понад 11 млн оцінок від вчителів;
  • понад 5 млн відміток відсутності;
  • понад 3,5 млн переглядів сторінки планування;
  • понад 2,5 млн доданих домашніх завдань.

Як зареєструватися

Школи та дитсадки можуть зареєструватися на веб-порталі Мрія. Там же доступний застосунок для батьків, учнів і вчителів.

Застосунок "Мрія"

Нагадаємо, що торік Україні почали тестувати застосунок "Мрія" для шкіл. Він надає змогу побачити свої оцінки, домашні завдання і не тільки. З квітня 2025 року заявки на впровадження "Мрії" можуть подати всі школи в Україні. У планах уряду розширити застосунок "Мрія" і для університетів.

Читайте також про те, що у застосунку "Мрія" планують додати функцію, яка дозволить повідомляти про булінг у школі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мриядетские садикиСадочокОсвіта в Україні