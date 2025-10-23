"Мрія" для найменших. Освітній застосунок стане доступним у дитячих садочках

Застосунок "Мрія"

Нагадаємо, що торік Україні почали тестувати застосунок "Мрія" для шкіл. Він надає змогу побачити свої оцінки, домашні завдання і не тільки. З квітня 2025 року заявки на впровадження "Мрії" можуть подати всі школи в Україні. У планах уряду розширити застосунок "Мрія" і для університетів.

