"Мрія" для найменших. Освітній застосунок стане доступним у дитячих садочках

Уряд ухвалив зміни до постанови, які розширюють освітній застосунок "Мрія" на дошкільні заклади. Тепер платформа супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи, створюючи єдину освітню екосистему.
Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram.
Мрія.Дошкілля надає вихователям інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну дітей.
Батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи своєї дитини прямо через застосунок.
Платформа закладає основу для національної гейміфікації: бізнес зможе заохочувати дітей бонусами за досягнення у навчанні.
Крім того, "Мрія" стане відкритою платформою для контенту, де вчителі та компанії зможуть публікувати власні навчальні матеріали.
За рік користування платформою показало активність:
Школи та дитсадки можуть зареєструватися на веб-порталі Мрія. Там же доступний застосунок для батьків, учнів і вчителів.
Нагадаємо, що торік Україні почали тестувати застосунок "Мрія" для шкіл. Він надає змогу побачити свої оцінки, домашні завдання і не тільки. З квітня 2025 року заявки на впровадження "Мрії" можуть подати всі школи в Україні. У планах уряду розширити застосунок "Мрія" і для університетів.
Читайте також про те, що у застосунку "Мрія" планують додати функцію, яка дозволить повідомляти про булінг у школі.