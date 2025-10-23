"Мрія" для самых маленьких. Образовательное приложение станет доступным в детских садах

Приложение "Мрія"

Напомним, что в прошлом году в Украине начали тестировать приложение "Мрія" для школ. Оно позволяет увидеть свои оценки, домашние задания и не только. С апреля 2025 года заявки на внедрение "Мрії" могут подать все школы в Украине. В планах правительства расширить приложение "Мрія" и для университетов.

