"Мрія" для самых маленьких. Образовательное приложение станет доступным в детских садах

Приложение "Мрія" станет доступным для садиков (фото: Getty Imges)
Автор: Василина Копытко

Правительство приняло изменения в постановление, которые расширяют образовательное приложение "Мрія" на дошкольные учреждения. Теперь платформа будет сопровождать ребенка от первых шагов в саду до завершения школы, создавая единую образовательную экосистему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Удобные инструменты для воспитателей и родителей

Мрія.Дошкілля предоставляет воспитателям инструменты для учета посещения, занятий, питания и сна детей.

Родители получат прозрачный доступ к информации об обучении и успехах своего ребенка прямо через приложение.

Геймификация и поддержка бизнеса

Платформа закладывает основу для национальной геймификации: бизнес сможет поощрять детей бонусами за достижения в учебе.

Кроме того, "Мрія" станет открытой платформой для контента, где учителя и компании смогут публиковать собственные учебные материалы.

Статистика использования

За год пользования платформой показало активность:

  • более 11 млн оценок от учителей;
  • более 5 млн отметок отсутствия;
  • более 3,5 млн просмотров страницы планирования;
  • более 2,5 млн добавленных домашних заданий.

Как зарегистрироваться

Школы и детсады могут зарегистрироваться на веб-портале Мрія. Там же доступно приложение для родителей, учеников и учителей.

Приложение "Мрія"

Напомним, что в прошлом году в Украине начали тестировать приложение "Мрія" для школ. Оно позволяет увидеть свои оценки, домашние задания и не только. С апреля 2025 года заявки на внедрение "Мрії" могут подать все школы в Украине. В планах правительства расширить приложение "Мрія" и для университетов.

Читайте также о том, что в приложении "Мрія" планируют добавить функцию, которая позволит сообщать о буллинге в школе.

