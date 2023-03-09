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Мрія "колективного Путіна". У розвідці пояснили, навіщо РФ планує провокацію за участі Соловйова

Новость на русском →
Четвер 09 березня 2023 18:57
Мрія "колективного Путіна". У розвідці пояснили, навіщо РФ планує провокацію за участі Соловйова Фото: представник ГУР Андрій Юсов (suspilne.media)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія планує провокацію на українсько-білоруському кордоні за участі пропагандиста Володимира Соловйова для того, аби спробувати втягнути Білорусь у відкриту боротьбу проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Є така мрія російського "колективного Путіна" - втягнути Білорусь в наземну спецоперацію проти України. Цього не виходить", - сказав він.

Юсов зазначив, що режим Олександра Лукашенка допомагає країні-агресору, але Збройні сили Білорусі не беруть безпосередню участь у війні.

"І от з метою вирішити це питання та втягнути (Білорусь у війну - ред.) влаштовують різноманітні провокації, в тому числі цю, за участі славнозвісного пропагандиста Соловйова. Україна попереджена, Білорусь попереджена, світ попереджений", - зазначив представник розвідки.

Юсов сподівається, що з цієї провокації нічого не вийде.

Нагадаємо, розвідка повідомляла, що у плани росіян щодо провокації на українсько-білоруському кордоні можуть входити загроза руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед населення.

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