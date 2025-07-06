Мозок, як у генія: 5 щоденних звичок, які покращують пам'ять та мислення

Дотримання кількох простих звичок можуть позитивно впливати на стан мозку та покращувати пам'ять. До них належать фізична активність, збалансоване харчування та якісний сон - все це допомагає підтримувати когнітивні функції в нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Real simple .

Щоденний рух

Геронтолог та доктор філософії Лейклін Айхенбергер радить залишатися фізично активними та регулярно рухатися.

Покращення кровообігу чудово впливає на здоров’я мозку та може покращити як настрій, так і когнітивні функції. Виберіть заняття, яке вам подобається, наприклад, щоденну прогулянку або танці.

Активність також сприяє нейропластичності - утворенню нових зв’язків між нейронами. Також регулярні вправи знижують ризик хвороби Альцгеймера.

До того ж будь-яка активність підвищує рівень ендорфінів і знижує рівень стресу.

Якісний сон

Поганий сон може погіршувати когнітивні проблеми. Надаючи пріоритет якісному сну, дотримуючись нічного розпорядку або займаючись рефлексивною діяльністю перед сном, це може допомогти вам розслабитися та дозволити мозку перейти у фазу відновлення, що сприятиме кращому сну.

Можна розглянути можливість читання, ведення щоденника або виконувати легку розтяжку, головне - уникати використання телефону, оскільки синє світло може заважати глибокому сну.

Заняття для розвитку мозку

Читання здатне покращувати пам’ять, аналітичне мислення та словниковий запас. Тоді як вивчення нових мов - стимулює роботу обох півкуль мозку.

Настільні ігри, шахи, головоломки (кросворди, судоку) - тренують логіку, уважність, стратегічне мислення.

Варто обрати для себе улюблене заняття, адже воно буде допомагати будувати нові зв’язки та стимулювати ділянки мозку.

Соціальні зв'язки

Дружба - це більше, ніж просто нагадування про те, що ми не самотні, вона насправді корисна для загального здоров’я. Розмови та спілкування стимулюють мозок і зменшують почуття ізоляції.

Регулярне змістовне спілкування з іншими допомагає покращити пам’ять та уникнути депресії. Але це не означає, що потрібно бачитися з друзями щодня.

Подумайте про те, щоб зателефонувати другу у вихідні, випити кави під час обідньої перерви або прогулятися разом. Ці маленькі дії мають більшу користь, ніж ви думаєте.

Збалансоване харчування

Дієти, що включають листовій зелені, ягоди, цільнозернові продукти та корисні жири здатні підтримувати функції мозку.

Листова зелень багата на фолат та вітамін К, які підтримують функцію клітин мозку. Ягоди багаті на антиоксиданти та допомагають зменшити окислювальний стрес.

Жирна риба багата на омега-3, які необхідні для зменшення запалення мозку. Горіхи містять альфа-ліноленову кислоту та допомагають зменшити когнітивне зниження.

Цільнозернові продукти регулюють рівень цукру в крові та забезпечують стабільне паливо для мозку. Оливкова олія є чудовим джерелом мононенасичених жирів та підтримує здоров'я кровоносних судин.