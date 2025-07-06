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Мозг, как у гения: 5 ежедневных привычек, которые улучшают память и мышление

Воскресенье 06 июля 2025 10:13
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Мозг, как у гения: 5 ежедневных привычек, которые улучшают память и мышление Названы способы, которые помогут улучшить состояние мозга (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Соблюдение нескольких простых привычек могут положительно влиять на состояние мозга и улучшать память. К ним относятся физическая активность, сбалансированное питание и качественный сон - все это помогает поддерживать когнитивные функции в норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple.

Ежедневное движение

Геронтолог и доктор философии Лейклин Айхенбергер советует оставаться физически активными и регулярно двигаться.

Улучшение кровообращения прекрасно влияет на здоровье мозга и может улучшить как настроение, так и когнитивные функции. Выберите занятие, которое вам нравится, например, ежедневную прогулку или танцы.

Активность также способствует нейропластичности - образованию новых связей между нейронами. Также регулярные упражнения снижают риск болезни Альцгеймера.

К тому же любая активность повышает уровень эндорфинов и снижает уровень стресса.

Качественный сон

Плохой сон может ухудшать когнитивные проблемы. Отдавая приоритет качественному сну, соблюдая ночной распорядок или занимаясь рефлексивной деятельностью перед сном, это может помочь вам расслабиться и позволить мозгу перейти в фазу восстановления, что будет способствовать лучшему сну.

Можно рассмотреть возможность чтения, ведения дневника или выполнять легкую растяжку, главное - избегать использования телефона, поскольку синий свет может мешать глубокому сну.

Занятия для развития мозга

Чтение способно улучшать память, аналитическое мышление и словарный запас. Тогда как изучение новых языков - стимулирует работу обоих полушарий мозга.

Настольные игры, шахматы, головоломки (кроссворды, судоку) - тренируют логику, внимательность, стратегическое мышление.

Стоит выбрать для себя любимое занятие, ведь оно будет помогать строить новые связи и стимулировать участки мозга.

Социальные связи

Дружба - это больше, чем просто напоминание о том, что мы не одиноки, она на самом деле полезна для общего здоровья. Разговоры и общение стимулируют мозг и уменьшают чувство изоляции.

Регулярное содержательное общение с другими помогает улучшить память и избежать депрессии. Но это не значит, что нужно видеться с друзьями каждый день.

Подумайте о том, чтобы позвонить другу в выходные, выпить кофе во время обеденного перерыва или прогуляться вместе. Эти маленькие действия имеют большую пользу, чем вы думаете.

Сбалансированное питание

Диеты, включающие листовой зелени, ягоды, цельнозерновые продукты и полезные жиры способны поддерживать функции мозга.

Листовая зелень богата фолатом и витамином К, которые поддерживают функцию клеток мозга. Ягоды богаты антиоксидантами и помогают уменьшить окислительный стресс.

Жирная рыба богата омега-3, которые необходимы для уменьшения воспаления мозга. Орехи содержат альфа-линоленовую кислоту и помогают уменьшить когнитивное снижение.

Цельнозерновые продукты регулируют уровень сахара в крови и обеспечивают стабильное топливо для мозга. Оливковое масло является прекрасным источником мононенасыщенных жиров и поддерживает здоровье кровеносных сосудов.

Темный шоколад в умеренных количествах содержит флавоноиды, которые могут улучшить кровоток к мозгу.

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