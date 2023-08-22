Можуть змінити геть усе. Ігнат розповів, які завдання виконуватимуть F-16 в Україні

Він зазначив, що Україна отримала підтвердження того, що держава отримає літаки F-16, які будуть захищати наше небо і бити ворога не лише на землі, а й на морі.

"Хочу сказати, що F-16 є тією зброєю, яка може змінити геть усе. Тому що ми сьогодні бачимо величезну авіаційну активність на наших радарах і це не дозволяє сьогодні нашим наземним військам ефективно проводити наступальні дії, визволяти наші території", - сказав він.

Речник пояснив, що росіяни користуються підтримкою власної доволі потужної ППО. Вони також користуються авіаційною підтримкою. Йдеться про гелікоптери, винищувачі, бомбардувальники і штурмовики. Тому Україні потрібно очистити від них небо, з чим можуть допомогти літаки F-16.

"Тому так, літаки це круто, але треба, щоб партнери постачали усе те, що у нього під крилами. Йдеться про все корисне навантаження, яке може доволі швидко відправити на дно і російські кораблі, і їхні склади, командні пункти та літальні апарати різних типів", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що Україна очікує на отримання F-16 в гарних модифікаціях, які зможуть забезпечити цей результат.

F-16 для України

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Зазначимо, що Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.

Раніше Ігнат повідомляв, що Україні необхідно близько 128 літаків для отримання переваги в небі та заміни старого авіапарку.

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