Можуть вмістити половину населення: в МВС назвали кількість укриттів в Україні

Клименко заявив, що система укриттів налічує понад 62 тисячі об'єктів. Це дуже багато, але цього недостатньо. Загалом укриття можуть вмістити половину населення країни, але у прифронтових регіонах недостатньо таких об'єктів.

Зі свого боку на тему укриттів виступив також заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв. За його словами, з початку 2025 року побудувати 2685 укриттів. В першу чергу згідно з розробленою стратегією укриття створюють у важливих об'єктах - установах освіти, лікарнях, громадських місцях тощо.

"Ключові цілі стратегії - [створити] укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів, формування культури безпеки населення тощо", - сказав він.

До 2027 року планується дооблаштувати усі придатні підземні простори під укриття. Також планується збудувати 2300 нових укриттів та оновити законодавство, щоб укриття були обов'язковими в новому житлі, соціальних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктурі.

На другому та третьому етапі (до 2034 року) планується побудувати ще 11 тисяч захисних споруд. Таким чином, 91% населення буде забезпечений укриттями.