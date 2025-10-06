У Києві почнуть будувати мобільні укриття на кошти, які РДА не використала на їх ремонти, - Кличко

Міська влада Києва сьогодні розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів у столиці. Розміщення таких споруд стало можливим після того, як держава нарешті чітко сформулювала вимоги до мобільних укриттів.

"Нарешті наші численні звернення щодо необхідності правового врегулювання питання мобільних укриттів дали результат. І сьогодні ми розглянемо алгоритм їх встановлення в столиці. Вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні і тепер їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься десятками кримінальних справ. А головне - визначено, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що мобільні укриття можуть встановлювати в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні.

На облаштування мобільних захисних споруд передовсім будуть перенаправлені кошти, які місто виділило на укриття, але районні держадміністрації не використали за призначенням.

"На жаль, на виділені в цьому році на укриття 4 млрд грн районні адміністрації столиці не виконали і третини від запланованих робіт. Мобільні укриття, безумовно, необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні. Тому кошти, які РДА не можуть використати, будемо перенаправляти на мобільні укриття. Дуже сподіваюсь, що районні адміністрації впораються принаймі з цим завданням і зможуть закупити й встановити мобільні укриття належної якості", - наголосив мер столиці.

Він закликав прискорити реалізацію проектів, пов’язаних з укриттями. Зволікання в таких критично важливих для киян питаннях є злочинним і неприпустимим, підкреслив мер.

Кличко нагадав, що питання будівництва і облаштування укриттів вже кілька років є основним пріоритетом для міста. За останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн. На ці кошти відремонтовано майже 2000 укриттів, повідомив мер.