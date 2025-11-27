Могут вместить половину населения: в МВД назвали количество укрытий в Украине

Клименко заявил, что система укрытий насчитывает более 62 тысяч объектов. Это очень много, но этого недостаточно. В целом укрытия могут вместить половину населения страны, но в прифронтовых регионах недостаточно таких объектов.

Со своей стороны на тему укрытий выступил также заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев. По его словам, с начала 2025 года построить 2685 укрытий. В первую очередь согласно разработанной стратегии укрытия создают в важных объектах - учреждениях образования, больницах, общественных местах и тому подобное.

"Ключевые цели стратегии - [создать] укрытия для всех категорий населения, запуск украинского производства оборудования для защитных сооружений и мобильных укрытий, формирование культуры безопасности населения и т.д.", - сказал он.

До 2027 года планируется дообустроить все пригодные подземные пространства под укрытия. Также планируется построить 2300 новых укрытий и обновить законодательство, чтобы укрытия были обязательными в новом жилье, социальных объектах и объектах критической инфраструктуры.

На втором и третьем этапе (до 2034 года) планируется построить еще 11 тысяч защитных сооружений. Таким образом, 91% населения будет обеспечен укрытиями.