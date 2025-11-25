У Києві жінка не пускала людей до укриття в бібліотеці, поліція розпочала перевірку
В одній з бібліотек Подільського району Києва сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, жінка не пускала людей до укриття, поліція розпочала перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.
"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття", - йдеться у повідомленні поліції.
Зазначається, що на повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами було врегульовано.
Судячи з опублікованого відео у соціальних мережах, жінка аргументувала свої дії тим, що нібито вона облаштувала все в укритті саме для себе.
"Інформуємо, що триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників", - додали у поліції Києва.
Укриття в Києві
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Київ планує встановити 500 мобільних укриттів, Київрада на минулій сесії виділила на це кошти з бюджету міста. Виконавцями будуть райдержадміністрації, які мають визначити місця розташування.
Нагадаємо, до цього міська влада Києва розглянула алгоритм встановлення мобільних укриттів у столиці. Розміщення таких споруд стало можливим після того, як держава нарешті чітко сформулювала вимоги до мобільних укриттів.
Як повідомлялося раніше, за останні роки столиця спрямувала райдержадміністраціям на ремонт та будівництво укриттів понад 7 млрд гривень.