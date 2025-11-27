ua en ru
Могут вместить половину населения: в МВД назвали количество укрытий в Украине

Украина, Четверг 27 ноября 2025 20:55
UA EN RU
Могут вместить половину населения: в МВД назвали количество укрытий в Украине Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Украине на сегодня насчитывается более 62 тысяч укрытий, которые в целом могут вместить половину населения страны. Этого недостаточно, поэтому работа над созданием новых укрытий будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, который цитирует"Укринформ".

Клименко заявил, что система укрытий насчитывает более 62 тысяч объектов. Это очень много, но этого недостаточно. В целом укрытия могут вместить половину населения страны, но в прифронтовых регионах недостаточно таких объектов.

Со своей стороны на тему укрытий выступил также заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев. По его словам, с начала 2025 года построить 2685 укрытий. В первую очередь согласно разработанной стратегии укрытия создают в важных объектах - учреждениях образования, больницах, общественных местах и тому подобное.

"Ключевые цели стратегии - [создать] укрытия для всех категорий населения, запуск украинского производства оборудования для защитных сооружений и мобильных укрытий, формирование культуры безопасности населения и т.д.", - сказал он.

До 2027 года планируется дообустроить все пригодные подземные пространства под укрытия. Также планируется построить 2300 новых укрытий и обновить законодательство, чтобы укрытия были обязательными в новом жилье, социальных объектах и объектах критической инфраструктуры.

На втором и третьем этапе (до 2034 года) планируется построить еще 11 тысяч защитных сооружений. Таким образом, 91% населения будет обеспечен укрытиями.

Тем временем в Киеве произошел инцидент с недопуском в укрытие. Так, в одной из библиотек Подольского района в ночь на 25 ноября во время воздушной тревоги, женщина не пускала людей в укрытие, полиция начала проверку.

Напомним, до этого городские власти Киева рассмотрели алгоритм установления мобильных укрытий в столице. Размещение таких сооружений стало возможным после того, как государство наконец четко сформулировало требования к мобильным укрытиям.

