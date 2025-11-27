Могут вместить половину населения: в МВД назвали количество укрытий в Украине

В Украине на сегодня насчитывается более 62 тысяч укрытий, которые в целом могут вместить половину населения страны. Этого недостаточно, поэтому работа над созданием новых укрытий будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, который цитирует "Укринформ ".

Клименко заявил, что система укрытий насчитывает более 62 тысяч объектов. Это очень много, но этого недостаточно. В целом укрытия могут вместить половину населения страны, но в прифронтовых регионах недостаточно таких объектов.

Со своей стороны на тему укрытий выступил также заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев. По его словам, с начала 2025 года построить 2685 укрытий. В первую очередь согласно разработанной стратегии укрытия создают в важных объектах - учреждениях образования, больницах, общественных местах и тому подобное.

"Ключевые цели стратегии - [создать] укрытия для всех категорий населения, запуск украинского производства оборудования для защитных сооружений и мобильных укрытий, формирование культуры безопасности населения и т.д.", - сказал он.

До 2027 года планируется дообустроить все пригодные подземные пространства под укрытия. Также планируется построить 2300 новых укрытий и обновить законодательство, чтобы укрытия были обязательными в новом жилье, социальных объектах и объектах критической инфраструктуры.

На втором и третьем этапе (до 2034 года) планируется построить еще 11 тысяч защитных сооружений. Таким образом, 91% населения будет обеспечен укрытиями.